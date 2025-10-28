महिला विश्व कप: सेमीफाइनल में इंग्लैंड vs दक्षिण अफ्रीका की टक्कर; किसमें कितना दम?

संक्षेप: लीग चरण में कुछ करीबी जीत हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम का महिला वनडे विश्व कप के अंतिम 4 में इंग्लैंड से भिड़ेगी। इंग्लैंड की टीम 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। अगर दक्षिण अफ्रीकी टीम को उसके सामने कड़ी चुनौती पेश करनी है तो उसके बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

लीग चरण में कुछ करीबी जीत हासिल करके सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली दक्षिण अफ्रीका की टीम का महिला वनडे विश्व कप के अंतिम 4 में इंग्लैंड से भिड़ेगी। इंग्लैंड की टीम 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। अगर दक्षिण अफ्रीकी टीम को उसके सामने कड़ी चुनौती पेश करनी है तो उसके बल्लेबाजों को अच्छा प्रदर्शन करना होगा।

दक्षिण अफ्रीका को लीग चरण में जिन दो मैच में हार का सामना करना पड़ा था, उन दोनों में उसके बल्लेबाज नाकाम रहे। इन दोनों अवसरों पर उसकी बल्लेबाजी स्पिन के सामने बिखर गई।

अपने पहले मैच में 69 रन पर आउट होने के बाद निराश दक्षिण अफ्रीका की टीम ने अच्छी वापसी की। उसने न्यूजीलैंड, भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका और पाकिस्तान पर करीबी जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बनाई।

स्पिन के खिलाफ उसके बल्लेबाजों का संघर्ष ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अंतिम लीग खेल में फिर से सामने आया, जिसने उन्हें 24 ओवरों में सिर्फ 97 रन पर ढेर कर दिया।

इंग्लैंड एक बार फिर उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश करेगा और दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों को रोकने के लिए न केवल अपनी ऑलराउंड ताकत पर बल्कि अपनी स्पिन तिकड़ी सोफी एक्लेस्टोन, लिंसे स्मिथ और चार्ली डीन पर भी निर्भर करेगा।

तेज गेंदबाज लॉरेन बेल को शुरू में दबाव बनाना होगा, जबकि एलिस कैप्सी अच्छी लय में हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में अब तक पांच विकेट लिए हैं।

इंग्लैंड इस मुकाबले में आत्मविश्वास के साथ उतरेगा, क्योंकि उसने इसी मैदान पर अपने पहले मैच में दक्षिण अफ्रीका को 10 विकेट से हराया था।

दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लॉरा वोल्वार्ड्ट ने अब तक सात मैचों में 50.16 की औसत से 301 रन बनाए हैं लेकिन उनको छोड़कर टीम के अन्य बल्लेबाजों के प्रदर्शन में निरंतरता का अभाव रहा है।

इंदौर में भारत के खिलाफ 101 रन की पारी खेलने वाली ताज़मिन ब्रिट्स उसके बाद से तीन बार शून्य पर आउट हुई हैं। उन्होंने विश्व कप से पहले लगातार तीन शतक लगाए थे और दक्षिण अफ्रीका को उनसे इस महत्वपूर्ण मुकाबले में ठोस शुरुआत देने की उम्मीद होगी।

सुने लुस (157 रन) और मारिज़ान काप (162 रन) भी लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं, जिससे टीम की बल्लेबाजी की समस्या और बढ़ गई है।

जहां तक इंग्लैंड का सवाल है तो भारत से घरेलू श्रृंखला गंवाने के बाद उसकी टीम ने अच्छी वापसी की है। उसे लीग चरण में केवल ऑस्ट्रेलिया से हार का सामना करना पड़ा। वह 11 अंक लेकर दूसरे स्थान पर रही।

लेकिन कुछ ऐसे अवसर भी आए जब इंग्लैंड की टीम लड़खड़ाती हुई नजर आई और दबाव की परिस्थितियों में उसकी बल्लेबाजी की कमजोरी उजागर हुई।

बांग्लादेश के खिलाफ करीबी जीत और पाकिस्तान के खिलाफ बारिश से प्रभावित मैच ने उनकी कमज़ोरियों को उजागर कर दिया। बांग्लादेश पर उसकी टीम चार विकेट से जीत हासिल करने में सफल रही लेकिन पाकिस्तान की तेज गेंदबाज फातिमा सना की इनस्विंगर के सामने उनकी कमज़ोरी उजागर हो गई थी।

हीथर नाइट (288) और विकेटकीपर-बल्लेबाज एमी जोन्स (220) मध्य क्रम में सबसे भरोसेमंद रही हैं, लेकिन सलामी बल्लेबाज टैमी ब्यूमोंट (210) निरंतर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई है। कप्तान नैट स्किवर-ब्रंट ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन मध्यक्रम की बल्लेबाज एम्मा लैम्ब और सोफिया डंकले अभी तक कोई ठोस पारी नहीं खेल पाई हैं।

दक्षिण अफ्रीका के पास मिश्रित गेंदबाजी आक्रमण है, लेकिन अगर विकेट स्पिन के लिए मददगार हुआ तो अब तक 11 विकेट लेने वाली नॉनकुलुलेको मलाबा अहम भूमिका निभा सकती है।

दोनों टीमों की नज़र आसमान पर भी होगी क्योंकि पहले सेमीफाइनल के दिन गुवाहाटी में बारिश होने की संभावना है।

टीम इस प्रकार हैं: इंग्लैंड: नैट स्किवर-ब्रंट (कप्तान), एम अर्लट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, लिन्सी स्मिथ, डैनी व्याट-हॉज।

दक्षिण अफ्रीका: लौरा वोल्वार्ड्ट (कप्तान), एनेके बॉश, तज़मिन ब्रिट्स, नादिन डी क्लार्क, एनेरी डर्कसन, सिनालो जाफ्ता, मारिज़ान काप अयाबोंगा खाका, मसाबाता क्लास, सुने लुस, कराबो मेसो, नॉनकुलुलेको म्लाबा, तुमी सेखुखुने, नोंडुमिसो टंगारियोन।