महिला विश्व कप: सेमी के लिए श्रीलंका को पाकिस्तान पर हर हाल में हासिल करनी होगी जीत

संक्षेप: टूर्नामेंट में बने रहने के लिए चामरी अटापट्टू की अगुवाई वाली टीम को पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराना होगा और लगातार अनुकूल नतीजों की उम्मीद करनी होगी जिसमें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ भारत की उसके दोनों बचे हुए मुकाबलों में हार भी शामिल है।

Thu, 23 Oct 2025 04:22 PMChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषा
सेमीफाइनल में जगह बनाने की मामूली उम्मीदों के बीच श्रीलंका की टीम शुक्रवार को कोलंबो में महिला एकदिवसीय विश्व कप मुकाबले में नॉकआउट में जगह बनाने की दौड़ से पहले ही बाहर हो चुके पाकिस्तान पर बड़ी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। इसके अलावा बाकी बचे लीग मैच में भी अनुकूल नतीजों की उम्मीद करेगी।

श्रीलंका फिलहाल चार अंकों और माइनस 1.035 के नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में छठे स्थान पर है।

टूर्नामेंट में बने रहने के लिए चामरी अटापट्टू की अगुवाई वाली टीम को पाकिस्तान को बड़े अंतर से हराना होगा और लगातार अनुकूल नतीजों की उम्मीद करनी होगी जिसमें न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ भारत की उसके दोनों बचे हुए मुकाबलों में हार भी शामिल है।

इसके अलावा श्रीलंका को उम्मीद करनी होगी कि इंग्लैंड रविवार को पांचवें स्थान पर काबिज न्यूजीलैंड (जिसके भी चार अंक हैं) को हरा देगा।

श्रीलंका के लिए टूर्नामेंट मिला-जुला रहा है। टीम ने एक मैच जीता, तीन गंवाए और दो मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहे। टीम को उम्मीद होगी कि शुक्रवार को बारिश मैच में खलल नहीं डाले।

श्रीलंका ने एकमात्र जीत बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मैच में सात रन से दर्ज की।

श्रीलंका के लिए हसिनी परेरा सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी रही हैं जिन्होंने अब तक पांच मैच में 182 रन बनाए हैं। बांग्लादेश के खिलाफ पिछले मैच में 30 वर्षीय परेरा ने शानदार अर्धशतक जड़कर अपनी टीम को जीत दिलाई थी। टीम को उम्मीद होगी कि वह अगले मैच में भी अपनी शानदार बल्लेबाजी फॉर्म जारी रखेंगी।

कप्तान चामरी बल्ले से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन नहीं कर पाई हैं लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ आखिरी ओवर में उन्होंने तीन विकेट चटकाकर श्रीलंका को जीत दिलाई।

शुक्रवार के मैच से पहले श्रीलंका के लिए मुख्य चिंता मौसम की होगी क्योंकि यहां बारिश ने लगातार मुकाबलों में खलल डाला है।

दूसरी ओर पाकिस्तान की प्रतिष्ठा बचाने के लिए खेलेगी। पहले ही टूर्नामेंट से बाहर हो चुका पाकिस्तान आठ टीम की प्रतियोगिता में केवल दो अंक के साथ सबसे निचले स्थान पर हैं। उसे दो अंक बारिश के कारण रद्द हुए दो मैच से मिले हैं।

पाकिस्तान का अभियान निराशाजनक रहा है क्योंकि छह मैच में टीम एक भी जीत दर्ज नहीं कर पाई। टीम को चार मैच में हार का सामना करना पड़ा जबकि दो मैच बेनतीजा रहे। टीम का नेट रन रेट भी माइनस 2.651 है।

शुक्रवार को हालांकि फातिमा सना की अगुवाई वाली टीम जीत के साथ अपने अभियान का अंत करने और श्रीलंका की संभावनाओं को खत्म करने के लिए उत्सुक होगी।

टीम इस प्रकार हैं:

श्रीलंका: चामरी अटापट्टू (कप्तान), अनुष्का संजीवनी (उपकप्तान और विकेटकीपर), इमेशा दुलानी, विशमी गुणरत्ने, हसिनी परेरा, हर्षिता समरविक्रम, नीलाक्षिका सिल्वा, कविशा दिलहारी, पिउमी वाथसाला, देवमी विहंगा, अचिनी कुलसूर्या, सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, उदेशिका प्रबोधनी और इनोका रणवीरा।

पाकिस्तान: फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एमान फातिमा, मुनीबा अली, नाशरा संधू, नतालिया परवेज, ओमाइमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमस, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिदरा नवाज और सैयदा अरूब शाह।

चन्द्र प्रकाश पाण्डेय टीवी पत्रकारिता से शुरुआत। न्यूज24, हमार टीवी, श्री न्यूज, फोकस न्यूज और न्यूज वर्ल्ड इंडिया में अलग-अलग भूमिकाओं के बाद 2016 में नवभारत टाइम्स.कॉम के साथ डिजिटल पारी का आगाज। देश, दुनिया, राजनीति, खेल, अदालत, अपराध से जुड़ीं खबरों पर लेखन। एनबीटी में करीब 9 साल की शानदार पारी के बाद मार्च 2025 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा और स्पोर्ट्स डेस्क इंचार्ज। मूल रूप से यूपी के देवरिया के निवासी। सीखने और समझने के सतत क्रम में भरोसा। और पढ़ें
