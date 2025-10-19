Cricket Logo
महिला विश्व कप: पहली जीत के लिए तरस रही श्रीलंका क्या बांग्लादेश के खिलाफ खाता खोलेगी?

संक्षेप: महिला विश्व कप में सोमवार को नवी मुंबई में श्रीलंका और बांग्लादेश के बीच मुकाबला होगा। भारत में आकर खेलने से श्रीलंकाई टीम को राहत मिली होगी क्योंकि घर में उसके दो मैच बारिश से धुल चुके हैं। उसे इस विश्व कप में अभी अपनी पहली जीत का इंतजार है।

Sun, 19 Oct 2025 12:10 PMChandra Prakash Pandey
श्रीलंका की टीम महिला वनडे विश्व कप में अभी तक अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाई है और सोमवार को नवी मुंबई में जब उसका सामना बांग्लादेश से होगा तो उसका लक्ष्य टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज करना होगा।

बांग्लादेश की तरह श्रीलंका के खाते में भी दो अंक हैं, लेकिन दोनों ही अंक उसे बारिश के कारण रद्द हुए मैचों में मिले हैं। श्रीलंका को अभी तक पांच मैच में से तीन मैच में हार का सामना करना पड़ा है और वह आठ टीमों की प्रतियोगिता में सातवें स्थान पर है।

बांग्लादेश ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया है। उसने पाकिस्तान को हराकर अपना खाता खोला था लेकिन दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड जैसी मजबूत टीमों को कड़ी चुनौती देने के बावजूद उसे हार का सामना करना पड़ा था।

श्रीलंका और बांग्लादेश दोनों की ही सेमीफाइनल में पहुंचने की राह बेहद मुश्किल हो गई है। उन्हें अपनी उम्मीदों को जीवंत रखने के लिए न सिर्फ अपने बाकी बचे दोनों मैच जीतने होंगे बल्कि अन्य मैच के परिणाम भी अपने अनुकूल रहने के लिए प्रार्थना करनी होगी।

अभी तक ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका ही सेमीफाइनल में अपनी जगह सुरक्षित कर पाए हैं। इन दोनों के अलावा भारत, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड अंतिम चार में पहुंचने की बेहतर स्थिति में हैं।

श्रीलंका विशेष रूप से वर्षा से प्रभावित कोलंबो से बाहर आकर खुश होगा, जहां उसके दो मैच धुल गए थे। लगातार बारिश के कारण चमारी अटापट्टू की टीम के लिए घरेलू मैदान का फायदा उठाने की कोई संभावना नहीं रही।

हालांकि यहां बारिश का कोई खतरा नहीं है, लेकिन दिन-रात के मैच के दौरान मौसम गर्म और आर्द्र रहेगा। यह डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाला पहला मैच होगा, जिसमें एक सेमीफाइनल सहित इस टूर्नामेंट के चार मैचों की पुष्टि हो चुकी है। श्रीलंका अपना अंतिम मैच कोलंबो में पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगा।

श्रीलंका को न केवल अपने अंतिम दो मैच जीतने होंगे, बल्कि यह भी उम्मीद करनी होगी कि भारत अपने शेष तीन मैच हार जाए। इसके अलावा उसे इंग्लैंड की न्यूजीलैंड पर जीत की कामना भी करनी होगी।

इसी तरह बांग्लादेश को श्रीलंका और भारत के खिलाफ अपने शेष दो मैच जीतने होंगे। यही नहीं उसे इंग्लैंड की भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत के लिए दुआ भी करनी होगी।

बांग्लादेश को लगेगा कि विभिन्न विभागों में उनके प्रदर्शन के आधार पर वे श्रीलंका से बेहतर स्थिति में हैं, लेकिन फिर भी क्षेत्ररक्षण एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें निगार सुल्ताना की अगुवाई वाली टीम को महत्वपूर्ण सुधार करने होंगे।

बांग्लादेश दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मुकाबले के अपने बल्लेबाजी प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश करेगा, जिसमें उसने छह विकेट पर 232 रन बनाए थे, लेकिन आखिर में लक्ष्य का बचाव करने में नाकाम रहा था। इसके बाद उसने इंग्लैंड के खिलाफ भी अच्छा प्रदर्शन किया था।

टीम इस प्रकार हैं:

बांग्लादेश: निगार सुल्ताना (कप्तान और विकेटकीपर), फरगना हक, शोभना मोस्तरी, रुब्या हैदर, शर्मिन अख्तर, राबेया खान, रितु मोनी, शोर्ना अख्तर, सुमैया अख्तर, फाहिमा खातून, फरिहा त्रिस्ना, मारुफा अख्तर, नाहिदा अख्तर, निशिता अख्तर निशि, संजीदा अख्तर मेघला।

श्रीलंका: चमारी अटापट्टू (कप्तान), अनुष्का संजीवनी (उपकप्तान और विकेटकीपर), इमेशा दुलानी, विशमी गुणरत्ने, हासिनी परेरा, हर्षिता समाराविक्रमा, नीलाक्षिका सिल्वा, कविशा दिलहारी, पिउमी वाथसाला, देवमी विहंगा, अचिनी कुलसुरिया, सुगंधिका कुमारी, मल्की मदारा, उदेशिका प्रबोधनी, इनोका राणावीरा।

समय: मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा।

