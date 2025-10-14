Cricket Logo
महिला विश्व कप: हैट्रिक जीत से इंग्लैंड के हौसले बुलंद, क्या विजय रथ रोक पाएगी पाकिस्तानी टीम?

लगातार तीन जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी इंग्लैंड की टीम महिला वनडे विश्व कप में बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी जीत हासिल करने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेगी। पाकिस्तानी टीम का बहुत ही बुरा हाल है। अब तक खेले 3 मैचों में उसे हार मिली है और वह पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है।

Chandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, भाषाTue, 14 Oct 2025 03:25 PM
लगातार तीन जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी इंग्लैंड की टीम महिला वनडे विश्व कप में बुधवार को पाकिस्तान के खिलाफ भी बड़ी जीत हासिल करने के उद्देश्य से मैदान पर उतरेगी।

दक्षिण अफ्रीका पर 10 विकेट से जीत से शुरू हुई तीन एकतरफा जीत ने इंग्लैंड को सेमीफाइनल में पहुंचने का प्रबल दावेदार बना दिया है। नेट स्किवर-ब्रंट की अगुवाई वाली टीम भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने से पहले अपनी लय को नए मुकाम पर पहुंचाने की कोशिश करेगी।

स्किवर-ब्रंट ने अब तक आगे बढ़कर नेतृत्व किया है और कप्तान ने दिखाया है कि वह बल्ले और गेंद दोनों से विरोधी टीम पर किस तरह कहर बरपा सकती हैं। इंग्लैंड की श्रीलंका के खिलाफ 89 रन की जीत में उन्होंने 117 रन बनाने के अलावा दो विकेट भी लिए थे।

स्किवर-ब्रंट के अलावा एमी जोन्स, टैमी ब्यूमोंट, हीथर नाइट और सोफिया डंकले जैसी बल्लेबाजों ने भी अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है जिससे उसकी टीम छह अंकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर है। सात बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया सात अंक लेकर पहले स्थान पर है।

इंग्लैंड ने दिखा दिया है कि वे कितनी जल्दी विभिन्न स्थानों और पिचों के साथ सामंजस्य बिठा लेते हैं। उन्होंने अपने दो शुरुआती मैच दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश के खिलाफ गुवाहाटी में खेले और फिर श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए कोलंबो पहुंचे।

पाकिस्तान की टीम अपने सभी मैच कोलंबो में खेल रही है लेकिन इसके बावजूद वह प्रभावशाली प्रदर्शन करने में नाकाम रही है। उसकी टीम इंग्लैंड का विजय अभियान रोक पाएगी इसकी संभावना बहुत कम नजर आती है। इंग्लैंड इस मैच में जीत दर्ज करने पर अंक तालिका में पहले स्थान पर पहुंच जाएगा।

पाकिस्तान को अब तक अपने तीनों मैच में हार का सामना करना पड़ा है और वह अंक तालिका में सबसे निचले पायदान पर है। उसके बल्लेबाज नहीं चल पा रहे हैं। उसकी टीम ने तीन मैच में अभी तक केवल एक बार 150 रन की संख्या को पार किया है।

टीम इस प्रकार हैं:

इंग्लैंड: नैट स्किवर-ब्रंट (कप्तान), एम अर्लट, टैमी ब्यूमोंट, लॉरेन बेल, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफिया डंकले, सोफी एक्लेस्टोन, लॉरेन फाइलर, सारा ग्लेन, एमी जोन्स, हीथर नाइट, एम्मा लैम्ब, लिन्सी स्मिथ, डैनी व्याट-हॉज।

पाकिस्तान: फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, डायना बेग, एमान फातिमा, मुनीबा अली, नाशरा संधू, नतालिया परवेज, ओमाइमा सोहेल, रमीन शमीम, सदफ शमास, सादिया इकबाल, शवाल जुल्फिकार, सिदरा अमीन, सिद्रा नवाज, सैयदा अरूब शाह।

समय: मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे शुरू होगा।

