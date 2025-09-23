ICC Women's ODI Rankings Smriti Mandhana achieves career best Ratings Deepti Sharma Enters Top 5 ICC वनडे रैंकिंग: स्मृति मंधाना ने हासिल की करियर की बेस्ट रेटिंग, दीप्ति शर्मा ने टॉप-5 में मारी एंट्री, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC Women's ODI Rankings Smriti Mandhana achieves career best Ratings Deepti Sharma Enters Top 5

ICC वनडे रैंकिंग: स्मृति मंधाना ने हासिल की करियर की बेस्ट रेटिंग, दीप्ति शर्मा ने टॉप-5 में मारी एंट्री

Latest ICC Women’s ODI Rankings: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना ने करियर की बेस्ट रेटिंग हासिल कर ली है। वह शीर्ष पर बरकरार हैं। वहीं, दीप्ति शर्मा ने गेंदबाजों की सूची में टॉप-5 में एंट्री मारी है।

Md.Akram दुबई, भाषाTue, 23 Sep 2025 05:05 PM
share Share
Follow Us on
ICC वनडे रैंकिंग: स्मृति मंधाना ने हासिल की करियर की बेस्ट रेटिंग, दीप्ति शर्मा ने टॉप-5 में मारी एंट्री

भारतीय ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा मंगलवार को आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में गेंदबाजों की सूची में दो स्थान के फायदे से पांचवें स्थान पर पहुंच गईं जबकि स्मृति मंधाना ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ संपन्न सीरीज में शानदार प्रदर्शन के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग के साथ बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। स्मृति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू मैदान पर तीन मैच की सीरीज में दो शानदार शतक जड़े। गुवाहाटी में 30 सितंबर से शुरू हो रहे महिला वनडे वर्ल्ड कप से पहले हुई इस सीरीज को हालांकि मेहमान टीम ने 2-1 से जीता। स्मृति करियर के बेस्ट 818 रेटिंग अंक पर पहुंच गई हैं।

दीप्ति ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो विकेट लिए जिससे भारतीय ऑफ स्पिनर 651 अंक के साथ दो स्थान ऊपर पांचवें स्थान पर पहुंच गई हैं। दक्षिण अफ्रीका की तेज गेंदबाज अयाबोंगा खाका प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद लाहौर में पाकिस्तान के खिलाफ 36 रन देकर दो विकेट लेने के बाद तीन स्थान ऊपर चढ़कर 15वें पायदान पर पहुंच गईं। भारत की क्रांति गौड़ (23 स्थान के फायदे से 39वें स्थान पर) ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी शानदार शुरुआत जारी रखी है जबकि इंग्लैंड की सोफी एकलेस्टोन (795 रेटिंग अंक) ने विश्व कप से पहले शीर्ष रैंकिंग की वनडे गेंदबाज के रूप में 85 अंक की बढ़त बना रखी है।

ये भी पढ़ें:वनडे में सबसे तेज शतक ठोकने वाले 5 भारतीय, मंधाना के आगे विराट-रोहित हुए फुस्स

जहां स्मृति ने अपना नंबर एक स्थान बरकरार रखा है तो वहीं ताजमिन ब्रिट्स ने बल्लेबाजी रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार किया है। लाहौर में दक्षिण अफ्रीका के सीरीज जीतने के दौरान ब्रिट्स ने लगातार दो नाबाद शतक जड़े और 15 स्थान के फायदे से छठे पायदान पर पहुंच गईं। ब्रिट्स का 2025 में औसत 91.85 है और उन्होंने इस दौरान वनडे मुकाबलों में 94.14 के स्ट्राइक रेट से 643 रन बनाए हैं। सितंबर 2023 की शुरुआत में 73वें स्थान पर रहने वाली दक्षिण अफ्रीका की इस बल्लेबाज ने शानदार सुधार किया है। इस बीच पाकिस्तान की सिदरा अमीन ने भी 10 स्थान की छलांग लगाई है। उन्होंने तीन मैच में नाबाद 121, 122 और नाबाद 50 रन बनाए।

ये भी पढ़ें:महिला क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी ठोकने वाली 5 प्लेयर, मंधाना दो कदम कूदीं

अमीन के 636 अंक हो गए हैं जो दाएं हाथ की इस बल्लेबाज के करियर के सर्वोच्च रेटिंग अंक हैं। वह अब 13वें स्थान पर हैं और शीर्ष 10 में जगह बनाने से सिर्फ 19 अंक पीछे हैं। बेथ मूनी (727 अंक) ने भी बल्लेबाजी रैंकिंग में दो स्थान ऊपर चढ़कर शीर्ष दो में जगह बनाई लेकिन स्मृति शीर्ष पर उनसे काफी आगे हैं। ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वोल 28 स्थान के फायदे से 61वें स्थान पर पहुंच गईं जबकि पाकिस्तान की नतालिया परवेज ने 54 स्थान की लंबी छलांग लगाई। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कैप आईसीसी महिला एकदिवसीय ऑलराउंडर रैंकिंग में ऐश गार्डनर के करीब पहुंच गईं। लगातार मैचों में शतक और दो विकेट लेकर वह हेली मैथ्यूज को पीछे छोड़ते हुए दूसरे स्थान पर पहुंच गईं। ताहलिया मैकग्रा भी उम्दा गेंदबाजी की बदौलत नौ स्थान के फायदे से 30वें स्थान पर पहुंच गईं।

Smriti Mandhana Deepti Sharma ICC Rankings अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |