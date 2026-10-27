कप्तान बनते ही ICC वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना से छिना नंबर-1 का ताज, हरमनप्रीत कौर ने लगाई छलांग
ICC की ताजा वनडे रैंकिंग में बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। नई कप्तान स्मृति मंधाना से नंबर-1 का ताज छिन गया है। उनकी जगह लौरा वोल्वर्ड्ट पहले पायदान पर पहुंची है। वहीं हरमनप्रीत कौर ने भी छलांग लगाई है।
भारत की नई कप्तान स्मृति मंधाना को ताजा आईसीसी वनडे रैंकिंग में तगड़ा नुकसान हुआ है। जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले दो वनडे में सिर्फ 32 रन बनाने वाली मंधाना से वनडे रैंकिंग में नंबर-1 का ताज छिन गया है। उनकी जगह साउथ अफ्रीका की लौरा वोल्वर्ड्ट ने बादशाहत हासिल कर ली है। वहीं जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे वनडे में शतक लगाने वाले पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर ने भी दो पायदान की छलांग लगाई है। हरमन अब 10वें से 8वें पायदान पर पहुंच गई है। जबकि स्मृति मंधाना पहले से दूसरे पायदान पर खिसक गई है। लौरा वोल्वर्ड्ट और स्मृति मंधाना के बीच अब 20 रेटिंग्स का अंतर है। लौरा वोल्वर्ड्ट की वनडे में रेटिंग्स 782 है, जबकि मंधाना की 762 है।
प्रतिका रावल को हुआ जबरदस्त फायदा
जिम्बाब्वे के खिलाफ पहले वनडे में प्रतिका रावल ने अपने करियर की दूसरी सेंचुरी लगाई थी। इस सेंचुरी के दम पर वह आईसीसी विमेंस वनडे रैंकिंग में 7 पायदान की छलांग लगाकर 21वें पायदान पर पहुंच गईं हैं। वहीं दूसरे वनडे में हरमनप्रीत कौर के साथ शतक लगाने वाली दीप्ति शर्मा 4 पायदान ऊपर 23वें नंबर पर आ गईं हैं। टॉप-25 खिलाड़ियों में स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिग्स (15), प्रतिका रावल और दीप्ति शर्मा हैं।
ICC विमेंस टी20 रैंकिंग में भी भारतीयों का जलवा
आईसीसी विमेंस टी20 बैटिंग रैंकिंग में भी भारतीय प्लेयर्स का दबदबा देखने को मिल रहा है। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना 1-1 पायदान ऊपर क्रमश: तीसरे और चौथे नंबर पर पहुंच गईं हैं। ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी पहले पायदान पर बरकरार है। पूर्व कप्तान हरमनप्रीत कौर 10वें नंबर पर है। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ आखिरी टी20 में कमाल की पारी खेली थी, मगर उन्हें इससे ज्यादा फायदा नहीं हुआ।
टी20 बॉलिंग रैंकिंग में भी भारतीयों का दबदबा
आईसीसी विमेंस टी20 बॉलिंग रैंकिंग में श्री चरणी पहले तो दीप्ति शर्मा दूसरे पायदान पर हैं। वैसे तो वनडे बॉलिंग रैंकिंग में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। ऑस्ट्रेलिया की जॉर्जिया वेयरहम और किम गर्थ ने क्रमश: 4 और 5 पायदान की छलांग लगाई है, दोनों ही प्लेयर्स टॉप-10 में शामिल हैं। वेयरहम अब 7वें तो गर्थ 10वें पायदान पर है। टॉप-10 बॉलर्स में 2 भारती, 4 इंग्लैंड, 2 ऑस्ट्रेलिया, 1-1 साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की प्लेयर्स शामिल हैं। पाकिस्तान की नशरा सुंधु 9वें नंबर पर है।
वनडे बॉलिंग रैंकिंग में दीप्ति शर्मा एक पायदान ऊपर 8वें नंबर पर पहुंच गई है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें