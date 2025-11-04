Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC Womens Cricket World Cup Team of the Tournament revealed 3 Indian Player named Laura Wolvaardt captain not harman
ICC ने किया वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 की टीम का ऐलान, 3 भारतीय शामिल; हरमन नहीं हैं कप्तान

ICC ने किया वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 की टीम का ऐलान, 3 भारतीय शामिल; हरमन नहीं हैं कप्तान

संक्षेप: वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की टीम का ऐलान ICC ने कर दिया है। 3 भारतीयों को इस प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई है। हैरानी की बात ये है कि विश्व विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर इस टीम में शामिल नहीं हैं। 

Tue, 4 Nov 2025 11:43 AMVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का समापन रविवार 2 नवंबर की रात को हो गया। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब जीता। इस मेगा इवेंट के बाद आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट में किस-किसको शामिल किया है? कौन कप्तान है और किस देश के कितने खिलाड़ी हैं? ये जान लीजिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आईसीसी की चुनी गई इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारत की 3 खिलाड़ी शामिल हैं। हैरानी की बात ये है कि विश्व विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर को न तो इस टीम की कप्तानी मिली है और न ही वह इस टीम का हिस्सा हैं। भारतीय खिलाड़ियों में ओपनर स्मृति मंधाना, सेमीफाइनल में शतक जड़ने वाली जेमिमा रोड्रिग्स और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं दीप्ति शर्मा हैं। हरमनप्रीत कौर इसलिए कप्तान नहीं हैं, क्योंकि उनकी टीम 3 मैच लीग फेज में हारी थी और उनका बल्ला भी ज्यादा नहीं चला था। हालांकि, सेमीफाइनल में उन्होंने रन जरूर बनाए थे।

साउथ अफ्रीका की भी 3 खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं, जिनमें कप्तान लॉरा वोल्वार्ट, ऑलराउंडर मारिजैन काप और नडीन डीक्लर्क शामिल हैं। लॉरा वोल्वार्ट ही इस टीम की कप्तान हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी तीन खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं, जिनमें ऐश गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड और एलाना किंग का नाम शामिल है। इंग्लैंड की एक ही प्लेयर प्लेइंग इलेवन का हिस्सा है।

इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन को इस टीम में जगह मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान की भी एक खिलाड़ी इस टीम में शामिल है, जो एकमात्र प्लेयर है, जिसकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह नहीं बनाई। पाकिस्तान की सिद्रा नवाज विकेटकीपर के तौर पर इस टीम का हिस्सा बनी हैं। 12वें नंबर पर इंग्लैंड की नैट स्कीवर ब्रंट को चुना गया है। इन सभी ने इस टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया है।

ICC वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट

1. स्मृति मंधाना

2. लॉरा वोल्वार्ट (कप्तान)

3. जेमिमा रोड्रिग्स

4. मारिजैन कैप

5. ऐश गार्डनर

6. दीप्ति शर्मा

7. एनाबेल सदरलैंड

8. नडीन डीक्लर्क

9. सिद्रा नवाज

10. अलाना किंग

11. सोफी एक्लेस्टोन

12. नैट स्कीवर ब्रंट

Vikash Gaur

लेखक के बारे में

Vikash Gaur
विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
Womens Cricket World cup 2025 Indian Women Cricket Team
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |