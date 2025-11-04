ICC ने किया वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 की टीम का ऐलान, 3 भारतीय शामिल; हरमन नहीं हैं कप्तान
संक्षेप: वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की टीम का ऐलान ICC ने कर दिया है। 3 भारतीयों को इस प्लेइंग इलेवन में जगह दी गई है। हैरानी की बात ये है कि विश्व विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर इस टीम में शामिल नहीं हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC ने वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया है। वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का समापन रविवार 2 नवंबर की रात को हो गया। भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर पहली बार खिताब जीता। इस मेगा इवेंट के बाद आईसीसी ने टीम ऑफ द टूर्नामेंट में किस-किसको शामिल किया है? कौन कप्तान है और किस देश के कितने खिलाड़ी हैं? ये जान लीजिए।
आईसीसी की चुनी गई इस टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारत की 3 खिलाड़ी शामिल हैं। हैरानी की बात ये है कि विश्व विजेता कप्तान हरमनप्रीत कौर को न तो इस टीम की कप्तानी मिली है और न ही वह इस टीम का हिस्सा हैं। भारतीय खिलाड़ियों में ओपनर स्मृति मंधाना, सेमीफाइनल में शतक जड़ने वाली जेमिमा रोड्रिग्स और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहीं दीप्ति शर्मा हैं। हरमनप्रीत कौर इसलिए कप्तान नहीं हैं, क्योंकि उनकी टीम 3 मैच लीग फेज में हारी थी और उनका बल्ला भी ज्यादा नहीं चला था। हालांकि, सेमीफाइनल में उन्होंने रन जरूर बनाए थे।
साउथ अफ्रीका की भी 3 खिलाड़ी इस टीम में शामिल हैं, जिनमें कप्तान लॉरा वोल्वार्ट, ऑलराउंडर मारिजैन काप और नडीन डीक्लर्क शामिल हैं। लॉरा वोल्वार्ट ही इस टीम की कप्तान हैं। ऑस्ट्रेलिया की भी तीन खिलाड़ी प्लेइंग इलेवन का हिस्सा हैं, जिनमें ऐश गार्डनर, एनाबेल सदरलैंड और एलाना किंग का नाम शामिल है। इंग्लैंड की एक ही प्लेयर प्लेइंग इलेवन का हिस्सा है।
इंग्लैंड की सोफी एक्लेस्टोन को इस टीम में जगह मिली है। इसके अलावा पाकिस्तान की भी एक खिलाड़ी इस टीम में शामिल है, जो एकमात्र प्लेयर है, जिसकी टीम ने सेमीफाइनल में जगह नहीं बनाई। पाकिस्तान की सिद्रा नवाज विकेटकीपर के तौर पर इस टीम का हिस्सा बनी हैं। 12वें नंबर पर इंग्लैंड की नैट स्कीवर ब्रंट को चुना गया है। इन सभी ने इस टूर्नामेंट में दमदार प्रदर्शन किया है।
ICC वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 की टीम ऑफ द टूर्नामेंट
1. स्मृति मंधाना
2. लॉरा वोल्वार्ट (कप्तान)
3. जेमिमा रोड्रिग्स
4. मारिजैन कैप
5. ऐश गार्डनर
6. दीप्ति शर्मा
7. एनाबेल सदरलैंड
8. नडीन डीक्लर्क
9. सिद्रा नवाज
10. अलाना किंग
11. सोफी एक्लेस्टोन
12. नैट स्कीवर ब्रंट