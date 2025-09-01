ICC Womens Cricket World Cup 2025 prize money announced Massive increment of 297 percent वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी में 297% का ऐतिहासिक उछाल, किसे मिलेगी कितनी रकम? देखें लिस्ट, Cricket Hindi News - Hindustan
वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी में 297% का ऐतिहासिक उछाल, किसे मिलेगी कितनी रकम? देखें लिस्ट

Womens World Cup 2025 prize money: आईसीसी ने वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। 297 परसेंट की बढ़ोतरी आईसीसी ने प्राइज मनी में पिछले टूर्नामेंट के मुकाबले की है। 

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 01:32 PM
Womens World Cup 2025 prize money: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है। आईसीसी ने महिलाओं के इस मेगा इवेंट के लिए जो प्राइज मनी रखी है, उसमें बहुत बड़ी बढ़ोतरी की है। 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में इस विश्व कप का आयोजन होना है। 297 फीसदी की बढ़ोतीरी इनामी राशि में आईसीसी ने पिछले विश्व कप के मुकाबले इस बार की है।

आखिरी बार 2022 में महिलाओं का वनडे विश्व कप खेला गया था, जिसकी प्राइज मनी 3.5 मिलियन यूएस डॉलर थी, लेकिन 2025 के टूर्नामेंट के लिए आईसीसी ने 13.88 मिलियन यूएस डॉलर प्राइज मनी रखी है। यहबां तक कि मेंस वनडे वर्ल्ड कप 2023 के लिए भी जो टोटल प्राइज मनी थी, उससे भी ज्यादा इनाम इस बार आईसीसी ने महिलाओं को देने का फैसला किया है। 2023 के विश्व कप के लिए कुल 10 मिलियन यूएस डॉलर की प्राइज मनी आईसीसी ने रखी थी।

5 मैदानों पर महिला विश्व कप का 13वां संस्करण खेला जाना है, जिनमें गुवाहटी, इंदौर, नवी मुंबई और विशाखापट्टनम के अलावा श्रीलंका का कोलंबो शामिल है। इस टूर्नामेंट की विजेता टीम को 4.48 मिलियन यूएस डॉलर (करीब साढ़े 39 करोड़ रुपये) मिलेंगे, जो पिछली बार के मुकाबला 239 प्रतिशत ज्यादा है। पिछली बार न्यूजीलैंड में खेले गए मेगा इवेंट में ऑस्ट्रेलिया को 1.32 मिलियन यूएस डॉलर (करीब 11.65 करोड़ रुपये) की प्राइज मनी मिली थी। यहां तक कि पिछले मेंस वर्ल्ड कप की प्राइज मनी भी 4 मिलियन डॉलर (35 करोड़ रुपये) थी।

वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की उपविजेता टीम को 2.24 मिलियन यूएस डॉलर (19.80 करोड़ रुपये) की रकम मिलेगी, जो पिछली बार के मुकाबले 273 फीसदी ज्यादा है। इंग्लैंड को पिछली बार सिर्फ 6 लाख यूएस डॉलर (करीब सवा 5 करोड़ रुपये) मिले थे। वहीं, सेमीफाइनल हारने वाली टीमों को 1.12-1.12 मिलियन यूएस डॉलर (करीब 9.88-9.88 करोड़ रुपये) का इनाम मिलेगा। 2022 में ये रकम सिर्फ 3-3 लाख डॉलर की थी। इसके साथ-साथ ग्रुप स्टेज का एक मैच जीतने पर टीम को 34,314 डॉलर अलग से मिलेंगे। जो टीम पांचवें और छठे स्थान पर फिनिश करेगी, उसे 7 लाख डॉलर का इनाम मिलेगा, जबकि सातवें और आठवें पायदान वाली टीम को 2 लाख 80 हजार डॉलर की प्राइज मनी मिलेगी। हर टीम के लिए ढाई लाख डॉलर अलग से हैं।

ICC Women's Cricket World Cup 2025 Prize Money

विजेता टीम: 4.48 मिलियन यूएस डॉलर (करीब साढ़े 39 करोड़ रुपये)

उपविजेता टीम: 2.24 मिलियन यूएस डॉलर (19.80 करोड़ रुपये)

सेमीफाइनल हार: 1.12-1.12 मिलियन यूएस डॉलर (करीब 9.88-9.88 करोड़ रुपये)

पांचवें और छठे स्थान के लिए: 7-7 लाख डॉलर (6.17-6.17 करोड़ रुपये)

सातवें और आठवें के लिए: 2 लाख 80 हजार डॉलर (ढाई-ढाई करोड़ रुपये)

हर टीम के लिए: ढाई-ढाई लाख डॉलर (2.20 करोड़ रुपये) अलग से

ग्रुप स्टेज का एक मैच जीतने पर: 34,314 डॉलर (30 लाख रुपये)

महिलाओं की प्रतिस्पर्धा के लिए प्राइज मनी में इतनी बड़ी बढ़ोतरी करने के पीछे का उद्देश्य आईसीसी का ये है कि महिला क्रिकेट का भी विकास हो। इसके अलावा मेंस और वुमेंस में पै पैरिटी यानी वेतन समानता भी जारी रखी गई है, जिसका ऐलान आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 के दौरान आईसीसी ने किया था। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने कहा कि यह सही दिशा में एक और कदम है, क्योंकि विश्व संस्था महिला क्रिकेट को प्राथमिकता देती है।