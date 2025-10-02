ICC Womens Cricket World Cup 2025 India vs Sri Lanka match sets new benchmark with fans at Barsapara Stadium भारत-श्रीलंका मैच में दर्शकों ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड, इंडिया-पाकिस्तान मैच भी पीछे छूटा, Cricket Hindi News - Hindustan
ICC Womens Cricket World Cup 2025 India vs Sri Lanka match sets new benchmark with fans at Barsapara Stadium

भारत और श्रीलंका के बीच आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के उद्घाटन मैच ने महिला क्रिकेट में एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है। गुवाहाटी के बारसापारा क्रिकेट स्टेडियम में किसी भी महिला क्रिकेट विश्व कप आयोजन में 20,000 से अधिक प्रशंसक मौजूद थे।

Himanshu Singh VartaThu, 2 Oct 2025 02:27 PM
गुवाहाटी में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के उद्घाटन मैच ने महिला क्रिकेट में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 की गुवाहाटी में ऐतिहासिक शुरुआत हुई, जहां भारत और श्रीलंका के बीच खेले गए पहले मैच ने किसी भी महिला क्रिकेट विश्व कप में दर्शकों की संख्या का नया रिकॉर्ड बनाया। एसीए स्टेडियम में खेले गए इस मैच में 22,843 दर्शक आए, जो किसी भी महिला विश्व कप के ग्रुप चरण के सबसे अधिक दर्शकों वाले मैच का रिकॉर्ड है। 15,935 दर्शकों का पिछला रिकॉर्ड 2024 में भारत-पाकिस्तान आईसीसी महिला टी20 विश्व कप ग्रुप ए मुकाबले के दौरान बना था।

यह कीर्तिमान इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का नवीनतम कीर्तिमान है, जिसने प्रशंसकों की पहुंच और महिला क्रिकेट इतिहास में रिकॉर्ड पुरस्कार राशि के मामले में भी नए मानक स्थापित किए हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेमर सचिन तेंदुलकर ने हाल के दिनों में महिला क्रिकेट द्वारा तय की गई उपलब्धियों की सराहना की है।

तेंदुलकर ने आईसीसी के लिए अपने कॉलम में लिखा,"मुझे पिछले कुछ वर्षों में हुई प्रगति की सराहना करनी चाहिए। महिला प्रीमियर लीग किसी बड़े बदलाव से कम नहीं है। इसने वह मंच, दृश्यता और वित्तीय सुरक्षा प्रदान की है जिसका महिला क्रिकेटरों की पीढ़ियां केवल सपना ही देख सकती थीं।" इस दिग्गज क्रिकेटर ने कहा कि घरेलू मैदान पर आईसीसी का यह आयोजन महिला क्रिकेट को वह मंच प्रदान करता है जिसकी उसे जरूरत है।

इस महान खिलाड़ी ने कहा, ‘‘खेल के पास अब लिंग, धारणा और पहुंच की बाधाओं को पार करने का अवसर है। एक छोटे से शहर में प्लास्टिक का बल्ला लिए एक छोटी सी लड़की को यह महसूस होना चाहिए कि दुनिया उसके लिए खुली है, ठीक वैसे ही जैसे मैंने 1983 में विजयी भारतीय टीम को देखकर महसूस किया था।’’

ये भी पढ़ें:ऋषभ पंत की चोट बनी वर्ल्ड क्रिकेट के लिए सबक, BCCI के बाद इस बोर्ड का बड़ा फैसला

उन्होंने भारत में महिला क्रिकेट का समर्थन करने के लिए वर्तमान आईसीसी अध्यक्ष जय शाह की भी प्रशंसा की। तेंदुलकर ने कहा, ‘‘इसका बहुत सारा श्रेय जय शाह को जाता है, जिन्होंने बीसीसीआई सचिव रहते हुए पुरुषों और महिलाओं के लिए समान मैच फीस की वकालत की और महिला प्रीमियर लीग की नींव रखी।’’

वर्तमान महिला क्रिकेट विश्व कप इस टूर्नामेंट का 13वां संस्करण है। आठ टीमों की इस प्रतियोगिता में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमें खेल के सर्वोच्च पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं।

