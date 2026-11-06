वुमेंस क्रिकेट में नया ICC टूर्नामेंट 100 दिन बाद होगा शुरू, जानिए इस इवेंट से जुड़ी हर एक बात
वुमेंस क्रिकेट में नया आईसीसी टूर्नामेंट 100 दिन बाद शूरू होने वाला है। आईसीसी ने मेंस की तरह वुमेंस क्रिकेट में भी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत करने का फैसला किया है। ये टूर्नामेंट 2027 में खेला जाएगा।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने काफी पहले वुमेंस क्रिकेट में एक टूर्नामेंट लॉन्च किया था, जिसका पहला सीजन अगले साल फरवरी में आयोजित होगा। आईसीसी के इस नए वुमेंस टूर्नामेंट में अब सिर्फ 100 दिनों का समय बाकी है। यहां से टूर्नामेंट के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। ये टूर्नामेंट है, आईसीसी वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी, जो मेंस क्रिकेट में खेली जाती है, लेकिन वुमेंस में पहली बार इसका आयोजन होने वाला है। इस टूर्नामेंट में कितनी टीमें हैं, कब से कब तक खेला जाएगा, कौन मेजबान है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब इस स्टोरी में आपको मिल जाएंगे।
महिला क्रिकेट में एक नया चैप्टर फरवरी 2027 में शुरू होगा, जब जब ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी का पहला एडिशन आयोजित होगा। भारत में 14 से 28 फरवरी तक इसका आयोजन होना है, जिसमें 6 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं। ICC महिला टीम रैंकिंग में टॉप रैंक वाली टीमों को इस टूर्नामेंट में जगह मिली है। ये एक टी20 कॉम्पटीशन होगा, जबकि मेंस में वनडे फॉर्मेट में चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाती है।
आईसीसी वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 के बारे में विस्तार से जानिए
कब और कहां आयोजित होगी वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027?
ICC महिला चैंपियंस ट्रॉफी 14 से 28 फरवरी 2027 तक भारत में होगी। दो मैदानों को इसके लिए चुना गया है। मुंबई के क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया और वडोदरा के वडोदरा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में इसके मैच खेले जाएंगे।
कितनी टीमें महिला चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं?
आईसीसी वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी 2027 में कुल 6 टीमें हिस्सा लेने वाली हैं, जो इसका पहला एडिशन होगा। इनमें मेजबान भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का नाम शामिल है। इन टीमों को आईसीसी की वुमेंस टी20आई रैंकिंग में 6 जुलाई 2026 की कट ऑफ के हिसाब से टॉप 5 टीमों जगह मिली है। भारत मेजबान के रूप में खेलेगा। यही कारण है कि छठे रैंक वाली टीम भी इस टूर्नामेंट का हिस्सा है।
वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी का फॉर्मेट क्या है?
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी मेंस क्रिकेट में वनडे फॉर्मेट में खेली जाती है, जबकि वुमेंस क्रिकेट में इसका आयोजन टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। सभी टीमें सिंगल राउंड-रॉबिन लीग में खेलेंगी। हर एक टीम बाकी की पांच टीमों से एक-एक मैच खेलेगी। इसके बाद सीधे सेमीफाइनल होगा। बड़ा ही दिलचस्प फॉर्मेट है, क्योंकि इसमें सेमीफाइनल या कोई अन्य नॉकआउट मैच नहीं होगा। फाइनल मुकाबला 28 फरवरी 2027 को आयोजित होगा। फाइनल समेत कुल 16 मैच इस टूर्नामेंट में आयोजित होंगे।
मेंस क्रिकेट में अभी चार आईसीसी इवेंट खेले जाते हैं, जिनमें आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप, जिसे वनडे वर्ल्ड कप भी कहा जाता है, जबकि टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शामिल है। वहीं, अभी तक वुमेंस क्रिकेट में आईसीसी सिर्फ दो ही इवेंट आयोजित करती आई है, जो एक वनडे विश्व कप है और दूसरा टी20 विश्व कप। ऐसे में आईसीसी की तीसरी ट्रॉफी वुमेंस क्रिकेट में वुमेंस चैंपियंस ट्रॉफी होगी।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
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मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
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