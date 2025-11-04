ICC वनडे रैंकिंग में भूचाल, स्मृति मंधाना से लौरा वोल्वार्ड्ट ने छीनी बादशाहत; जेमिमा की टॉप-10 में एंट्री

संक्षेप: Latest ICC Women ODI Rankings: आईसीसी महिला वनडे रैंकिंग में स्मृति मंधाना ने नंबर-1 बल्लेबाज का ताज गंवा दिया है। लौरा वोल्वार्ड्ट शीर्ष पर पहुंच गई हैं। बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स का भी फायदा हुआ है।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने मंगलवार को महिला वनडे खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 समाप्त होने के बाद रैंकिंग में भूचाल आ गया है। भारत की स्टार ओपनर स्मृति मंधाना से बादशाहत छिन गई है। दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट अब नंबर-1 बल्लेबाज बन गई हैं। वोल्वार्ड्ट के खाते में फिलहाल 814 रेटिंग अंक हैं। यह उनके करियर की सर्वोच्च रेटिंग है। मंधाना 811 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर खिसक गई हैं। वोल्वार्ड्ट ने इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल (169) और भारत के विरुद्ध फाइनल में शतक ठोका था। भारतीय महिला टीम ने खिताबी मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली आईसीसी ट्रॉफी जीती।

वोल्वार्ड्ट ने वर्ल्ड कप में 9 मैचों में रिकॉर्ड 571 रन। यह टूर्नामेंट के एक संस्करण में सर्वाधिक रन हैं। वहीं, मंधाना टूर्नामेंट में दूसरी सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाजी रहीं। उन्होंने नौ मैचों में 434 रन जोड़े, जिसमें एक शतक और तीन अर्धशतक हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सामने सेमीफाइनल में 24 जबकि फाइनल में 45 रनों की पारी खेली। भारत की युवा बल्लेबाज जेमिमा रोड्रिग्स ने टॉप-10 में एंट्री मारी है। वह 658 अंकों के साथ दसवें पायदान पर हैं। जेमिमा ने सेमीफाइनल (नाबाजद 127) में बेहतरीन शतक लगाकर भारत को ऐतिहासिक जीत दिलाई थी। उनके बल्ले से खिताबी मुकाबले में 24 रन निकले। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी संयुक्त रूप से सातवें (669) स्थान पर पहुंच गईं।

न्यूजीलैंड की दिग्गज सोफी डिवाइन के भी 669 अंक हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ हार के बाद वनडे फॉर्मट से संन्यास की घोषणा कर दी। ऑस्ट्रेलिया की फोबे लिचफील्ड ने 13 स्थान की छलांग लगाकर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 13वीं रैंकिंग (637) हासिल की है। भारतीय कप्तान हमनप्रीत कौर (634) संयुक्त रूप से 14वें नंबर पर हैं। इंग्लैंड की एमी जोन्स के भी 634 अंक हैं। गेंदबाजी रैंकिंग में भी बदलाव देखने को मिला है। दक्षिण अफ्रीका की मारिजान कप्प अब सोफी एक्लेस्टोन (747) को शीर्ष स्थान से हटाने के सबसे करीब पहुंच गई हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ 20 रन देकर पांच विकेट चटकाए थे। कप्प दो स्थान ऊपर चढ़कर 712 की रेटिंग पर पहुंच गई हैं।