ICC Women Cricket World Cup Points Table: साउथ अफ्रीका ने लगाया जीत का चौका, भारत पर मंडराया टॉप-4 से बाहर होने का खतरा

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- साउथ अफ्रीका ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 18वें मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से रौंदा। इस जीत के साथ अफ्रीकी टीम ने टूर्नामेंट का जीत का चौका लगाया। पहले मैच में इंग्लैंड से 10 विकेट से हार झेलने के बाद साउथ अफ्रीका की यह जोरदार वापसी है। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में कदम रखने के और करीब पहुंच गई है। वुमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में 5 मैचों में यह उनकी चौथी जीत है और 8 पॉइंट्स के साथ साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया 9 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल का टिकट कटाने वाली पहली टीम है। वहीं श्रीलंका की यह 5 मैचों में यह तीसरी हार है, उनके अन्य दो मैच बारिश की भेंट चढ़े।

भारत पर मंडराया टॉप-4 से बाहर होने का खतरा आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल की टॉप-4 टीमों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अलावा यहां इंग्लैंड और भारत की टीमें हैं। इंग्लैंड 4 में से 3 मैच जीतकर, 7 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है। उनका एक मैच श्रीलंका के खिलाफ बारिश की वजह से धुला। वहीं भारत 4 मैचों में इतने ही अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। भारत को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा है।

न्यूजीलैंड आज अपना टूर्नामेंट का पांचवां मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाला है, कीवी टीम 3 अंकों के साथ पांचवें पायदान पर है। अगर आज उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ जीत मिलती है तो वह 5 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर पहुंच जाएगा।

पाकिस्तान की टीम ने इस टूर्नामेंट में बेहद ही खराब खेल दिखाया है। 4 मैचों में 3 हार के साथ टीम सबसे नीचे 8वें पायदान पर है, उनका एक मैच इंग्लैंड के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ा। ऐसे में न्यूजीलैंड के लिए यह आसान मैच है और उनके पास टॉप-4 में जगह बनाने का शानदार मौका है।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

क्रं टीम मैच जीत हार टाई नोट रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट 1 ऑस्ट्रेलिया (Q) 5 4 0 0 1 9 +1.818 2 साउथ अफ्रीका 5 4 0 0 0 8 -0.440 3 इंग्लैंड 4 3 0 0 1 7 +1.864 4 भारत 4 2 2 0 0 4 +0.682 5 न्यूजीलैंड 4 1 2 0 1 3 -0.245 6 बांग्लादेश 5 1 4 0 0 2 -0.676 7 श्रीलंका 5 0 3 0 2 2 -1.564 8 पाकिस्तान 4 0 3 0 1 1 -1.887