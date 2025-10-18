Cricket Logo
ICC Women Cricket World Cup Points Table: साउथ अफ्रीका ने लगाया जीत का चौका, भारत पर मंडराया टॉप-4 से बाहर होने का खतरा

संक्षेप: ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- साउथ अफ्रीका ने आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के 18वें मैच में श्रीलंका को 10 विकेट से रौंदकर सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाए हैं। भारत पर अब टॉप-4 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है।

Sat, 18 Oct 2025 07:11 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- साउथ अफ्रीका ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 18वें मुकाबले में श्रीलंका को 10 विकेट से रौंदा। इस जीत के साथ अफ्रीकी टीम ने टूर्नामेंट का जीत का चौका लगाया। पहले मैच में इंग्लैंड से 10 विकेट से हार झेलने के बाद साउथ अफ्रीका की यह जोरदार वापसी है। इस जीत के साथ ही साउथ अफ्रीका सेमीफाइनल में कदम रखने के और करीब पहुंच गई है। वुमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में 5 मैचों में यह उनकी चौथी जीत है और 8 पॉइंट्स के साथ साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया 9 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल का टिकट कटाने वाली पहली टीम है। वहीं श्रीलंका की यह 5 मैचों में यह तीसरी हार है, उनके अन्य दो मैच बारिश की भेंट चढ़े।

भारत पर मंडराया टॉप-4 से बाहर होने का खतरा

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल की टॉप-4 टीमों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के अलावा यहां इंग्लैंड और भारत की टीमें हैं। इंग्लैंड 4 में से 3 मैच जीतकर, 7 अंकों के साथ तीसरे पायदान पर है। उनका एक मैच श्रीलंका के खिलाफ बारिश की वजह से धुला। वहीं भारत 4 मैचों में इतने ही अंकों के साथ चौथे नंबर पर है। भारत को साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा है।

न्यूजीलैंड आज अपना टूर्नामेंट का पांचवां मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलने वाला है, कीवी टीम 3 अंकों के साथ पांचवें पायदान पर है। अगर आज उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ जीत मिलती है तो वह 5 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर पहुंच जाएगा।

पाकिस्तान की टीम ने इस टूर्नामेंट में बेहद ही खराब खेल दिखाया है। 4 मैचों में 3 हार के साथ टीम सबसे नीचे 8वें पायदान पर है, उनका एक मैच इंग्लैंड के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ा। ऐसे में न्यूजीलैंड के लिए यह आसान मैच है और उनके पास टॉप-4 में जगह बनाने का शानदार मौका है।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

क्रंटीममैचजीतहारटाईनोट रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
1ऑस्ट्रेलिया (Q)540019+1.818
2साउथ अफ्रीका540008-0.440
3इंग्लैंड430017+1.864
4भारत422004+0.682
5न्यूजीलैंड412013-0.245
6बांग्लादेश514002-0.676
7श्रीलंका503022-1.564
8पाकिस्तान403011-1.887

कैसा रहा SLW vs SAW मैच?

बारिश से प्रभावित इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला लिया। 20 ओवर में टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 105 रन बोर्ड पर लगाए। ओपनिंग बैटर विशमी गुणरत्ने (34) को छोड़कर कोई भी 30 क्या 20 रन का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। साउथ अफ्रीका के लिए नॉनकुलुलेको म्लाबा ने सर्वाधिक 7 विकेट चटकाए। साउथ अफ्रीका DLS रिवाइस्ड टारगेट 121 रनों का मिला। इस स्कोर का पीछा हालांकि उन्होंने 10 विकेट रहते 14.5 ओवर में आसानी से कर डाला। कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (60) और ताजमिन ब्रिट्स (55) ने शानदार अर्धशतक जड़ टीम को लगातार चौथी जीत का स्वाद चखाया।

