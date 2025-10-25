ICC Women Cricket World Cup Points Table: पाकिस्तान का हुआ पोपट, नहीं जीता एक भी मैच; फिर भी पॉइंट्स टेबल में फायदा

संक्षेप: ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table: श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का 25वां मैच भी बारिश की भेंट चढ़ा। इस मैच के रद्द होने के बाद पाकिस्तान टूर्नामेंट की सबसे फिसड्डी टीम रही।

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table: पाकिस्तान महिला बनाम श्रीलंका महिला आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का 25वां मैच शुक्रवार रात बारिश की भेंट चढ़ा। कोलंबो में यह टूर्नामेंट का पांचवां मैच रहा जो बारिश की वजह से रद्द रहा। इस मैच का नतीजा ना आने के साथ पाकिस्तान की टीम टूर्नामेंट की सबसे फिसड्डी टीम रही। पाकिस्तान ने लीग स्टेज के अपने सभी 7 मैच जीत लिए हैं, वह टूर्नामेंट की एकमात्र ऐसी टीम रही है जिसके खाते में एक भी जीत नहीं रही है। पाकिस्तान से कमजोर टीम माने जाने वाली बांग्लादेश की टीम ने यहां तक एक मैच जीता है। बांग्लादेश ने टूर्नामेंट की अपनी एकमात्र जीत पाकिस्तान के खिलाफ दर्ज की। हालांकि वुमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में पाकिस्तान बांग्लादेश के ऊपर है।

वुमेंस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के 7 में से कुल तीन मैच बारिश की वजह से रद्द हुए जिस वजह से उनके खाते में तीन अंक है। पाकिस्तान की टीम ने टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहीं 8 टीमों में 7वें पायदान पर रहते हुए अपना सफर समाप्त किया। वहीं 7 में से 1 मैच जीतने वाली श्रीलंकाई टीम 5 अंकों के साथ पांचवें पायदान पर रही। श्रीलंका ने एकमात्र जीत बांग्लादेश के खिलाफ दर्ज की, वहीं उनके भी तीन मैच बारिश की वजह से धुले।

वहीं भारत समेत डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें सेमीफाइनल का टिकट कटा चुकी है।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

क्रं टीम मैच जीत हार टाई नोट रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट 1 ऑस्ट्रेलिया (Q) 6 5 0 0 1 11 +1.704 2 साउथ अफ्रीका (Q) 6 5 1 0 0 10 +0.276 3 इंग्लैंड (Q) 6 4 2 0 1 9 +1.024 4 भारत (Q) 6 3 3 0 0 6 +0.628 5 श्रीलंका (E) 7 1 3 0 3 5 -1.035 6 न्यूजीलैंड (E) 6 1 3 0 2 4 -0.490 7 पाकिस्तान (E) 7 0 4 0 3 3 -2.651 8 बांग्लादेश (E) 6 1 5 0 0 2 -0.578