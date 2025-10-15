ICC Women Cricket World Cup Points Table: श्रीलंका-न्यूजीलैंड मैच रद्द होने से भारत को कैसा फायदा? रोमांचक हुई SF की रेस

संक्षेप: ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table: न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 15वां मैच मंगलवार को रद्द हुआ। बारिश की वजह से यह मैच धुलने से भारत को फायदा मिला।

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table: न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 15वां मुकाबला मंगलवार, 14 अक्टूबर की रात बारिश की भेंट चढ़ा। मैच रद्द होने की वजह से दोनों टीमों में 1-1 अंक बांटा गया है। न्यूजीलैंड 4 मैचों में 3 अंकों के साथ पांचवें पायदान पर बनी हुई है, वहीं टूर्नामेंट का दूसरा मैच रद्द होने की वजह से श्रीलंका 7वें पायदान पर है। श्रीलंका ने अभी तक वुमेंस वर्ल्ड कप में 4 मैच खेले हैं, दो में उन्हें हार मिली है, वहीं दो मैच रद्द हुए हैं। उनके खाते में 4 अंक है। श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड मैच रद्द होने से सबसे बड़ा फायदा भारत को हुआ है, टीम इंडिया अभी भी टॉप-4 में बनी हुई है।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया जीत की लय खो चुकी है। श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ लगातार दो मैच जीतने के बाद उन्हें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के हाथों हार का सामना करना पड़ा। भारत 4 मैचों में इतने ही अंकों के साथ चौथे पायदान पर बना हुआ है। अगर न्यूजीलैंड की टीम मंगलवार को श्रीलंका को बड़े अंतर से हराने में कामयाब रहती तो भारत टॉप-4 से भी बाहर हो सकता था। मगर SLW vs NZW मैच रद्द होने से भारत की सेमीफाइनल की राह थोड़ी आसान हो गई है।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

क्रं टीम मैच जीत हार टाई नोट रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट 1 ऑस्ट्रेलिया 4 3 0 0 1 7 +1.353 2 इंग्लैंड 3 3 0 0 0 6 +1.864 3 साउथ अफ्रीका 4 3 1 0 0 6 -0.618 4 भारत 4 2 2 0 0 4 +0.682 5 न्यूजीलैंड 4 1 2 0 1 3 -0.245 6 बांग्लादेश 4 1 3 0 0 2 -0.263 7 श्रीलंका 4 0 2 0 2 2 -1.526 8 पाकिस्तान 3 0 3 0 0 0 -1.887

भारत को कैसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल की टॉप-3 टीमें -ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका- अगर ऐसे ही धाकड़ प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल का टिकट कटाती है तो चौथे पायदान के लिए भारत की सीधी टक्कर न्यूजीलैंड से होगी।