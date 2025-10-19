Cricket Logo
ICC Women Cricket World Cup Points Table: न्यूजीलैंड-पाकिस्तान मैच रद्द होने से भारत को बंपर फायदा, 3 टीमें लगभग बाहर

संक्षेप: ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table: न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक और मैच बारिश की भेंट चढ़ा। हालांकि इस मैच के रद्द होने से भारत को फायदा मिला। टीम इंडिया टॉप-4 में बनी हुई है।

Sun, 19 Oct 2025 05:56 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table: न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 19वां मैच भी बारिश की भेंट चढ़ा। कोलंबो के वेन्यू ने इस बार टूर्नामेंट को खूब सेंध लगाई है। हालांकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच रद्द होने का फायदा भारत को मिला है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया टॉप-4 में बनी हुई है। अगर इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को हरा देती तो कीवी टीम टॉप-4 में अपनी जगह बना लेती। NZW vs PAKW मैच रद्द होने की वजह से दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटे गए जिस वजह से न्यूजीलैंड के खाते में भारत के बराबर 4 अंक हो गए हैं, मगर खराब नेट रनरेट की वजह से कीवी टीम 5वें और भारत चौथे नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान का यह लगातार दूसरा मैच है जो बारिश की भेंट चढ़ा है और टीम सबसे नीचे 8वें पायदान पर लगी हुई है।

साउथ अफ्रीका को मिला सेमीफाइनल का टिकट

न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच रद्द होने से फायदा साउथ अफ्रीका की टीम को भी हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने में कामयाब रही है। साउथ अफ्रीका के 5 मैचों में 8 अंक है और टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। सेमीफाइनल की रेस में अब दो पायदानों के लिए इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जंग है।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

क्रंटीममैचजीतहारटाईनोट रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
1ऑस्ट्रेलिया (Q)540019+1.818
2साउथ अफ्रीका (Q)540008-0.440
3इंग्लैंड430017+1.864
4भारत422004+0.682
5न्यूजीलैंड512024-0.245
6बांग्लादेश514002-0.676
7श्रीलंका503022-1.564
8पाकिस्तान503022-1.887

पाकिस्तान समेत ये 3 टीमें बाहर

पाकिस्तान समेत बांग्लादेश और श्रीलंका की टीमें आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 से लगभग-लगभग बाहर हो गई है। इन तीनों ही टीमों का प्रदर्शन टूर्नामेंट में निराशाजनक रहा है। बांग्लादेश ने तो फिर भी पाकिस्तान को हराकर 2 अंक कमाए हैं, मगर श्रीलंका और पाकिस्तान के खातों में जो 2-2 अंक है वो मैच रद्द होने की वजह से है। इसका मतलब यह है कि श्रीलंका और पाकिस्तान की टीमों ने अभी तक टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं जीता है। इन तीनों टीमों के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस ना के बराबर रह गए हैं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
