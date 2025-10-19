ICC Women Cricket World Cup Points Table: न्यूजीलैंड-पाकिस्तान मैच रद्द होने से भारत को बंपर फायदा, 3 टीमें लगभग बाहर

संक्षेप: ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table: न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का एक और मैच बारिश की भेंट चढ़ा। हालांकि इस मैच के रद्द होने से भारत को फायदा मिला। टीम इंडिया टॉप-4 में बनी हुई है।

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table: न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का 19वां मैच भी बारिश की भेंट चढ़ा। कोलंबो के वेन्यू ने इस बार टूर्नामेंट को खूब सेंध लगाई है। हालांकि न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच रद्द होने का फायदा भारत को मिला है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया टॉप-4 में बनी हुई है। अगर इस मैच में न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान को हरा देती तो कीवी टीम टॉप-4 में अपनी जगह बना लेती। NZW vs PAKW मैच रद्द होने की वजह से दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटे गए जिस वजह से न्यूजीलैंड के खाते में भारत के बराबर 4 अंक हो गए हैं, मगर खराब नेट रनरेट की वजह से कीवी टीम 5वें और भारत चौथे नंबर पर है। वहीं पाकिस्तान का यह लगातार दूसरा मैच है जो बारिश की भेंट चढ़ा है और टीम सबसे नीचे 8वें पायदान पर लगी हुई है।

साउथ अफ्रीका को मिला सेमीफाइनल का टिकट न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान मैच रद्द होने से फायदा साउथ अफ्रीका की टीम को भी हुआ है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बाद साउथ अफ्रीका की टीम सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने में कामयाब रही है। साउथ अफ्रीका के 5 मैचों में 8 अंक है और टीम पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर है। सेमीफाइनल की रेस में अब दो पायदानों के लिए इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड के बीच जंग है।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

क्रं टीम मैच जीत हार टाई नोट रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट 1 ऑस्ट्रेलिया (Q) 5 4 0 0 1 9 +1.818 2 साउथ अफ्रीका (Q) 5 4 0 0 0 8 -0.440 3 इंग्लैंड 4 3 0 0 1 7 +1.864 4 भारत 4 2 2 0 0 4 +0.682 5 न्यूजीलैंड 5 1 2 0 2 4 -0.245 6 बांग्लादेश 5 1 4 0 0 2 -0.676 7 श्रीलंका 5 0 3 0 2 2 -1.564 8 पाकिस्तान 5 0 3 0 2 2 -1.887