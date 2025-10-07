ICC Women Cricket World Cup Points Table: SA की जीत से पाकिस्तान बना सबसे फिसड्डी, भारत की नबंर-1 की गद्दी भी खतरे में

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को हराकर वुमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में खाता खोल लिया है। वहीं न्यूजीलैंड हारकर भी पाकिस्तान से आगे निकल गया है।

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 7वें मैच में 6 विकेट से हराया। इसी के साथ अफ्रीकी टीम ने भी आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल लिया है। साउथ अफ्रीका इस जीत के साथ 5वें पायदान पर पहुंच गई है। वहीं न्यूजीलैंड हार के साथ 7वें पायदान पर बनी हुई है। साउथ अफ्रीका की इस जीत से पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ है, टीम अब सबसे नीचे 9वें पायदान पर पहुंच गई है। पाकिस्तान ने अभी तक वुमेंस वर्ल्ड कप में दो मैच -बांग्लादेश और भारत- के खिलाफ खेले हैं और दोनों ही मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है।

NZ W vs SA W मैच से पहले साउथ अफ्रीका की टीम 8वें तो न्यूजीलैंड की टीम 7वें पायदान पर थी। न्यूजीलैंड को लगातार दूसरी हार का स्वाद चखाकर साउथ अफ्रीका ने दो पायदान की छलांग लगाई है और टीम 5वें नंबर पर पहुंच गई है। वहीं न्यूजीलैंड 7वें नंबर पर मौजूद हैं। वहीं पाकिस्तान 6ठे से 8वें पायदान पर खिसक गई है। पाकिस्तान का नेट रन रेट -1.777 का है जो टूर्नामेंट में सबसे खराब है।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल 2025

टीम मैच जीत हार टाई नोट रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट भारत 2 2 0 0 0 4 +1.515 ऑस्ट्रेलिया 2 1 0 0 1 3 +1.780 इंग्लैंड 1 1 0 0 0 2 +3.773 बांग्लादेश 1 1 0 0 0 2 +1.623 साउथ अफ्रीका 2 1 1 0 0 2 -1.402 श्रीलंका 1 0 1 0 1 1 -1.255 न्यूजीलैंड 2 0 2 0 0 0 -1.485 पाकिस्तान 2 0 2 0 0 0 -1.777