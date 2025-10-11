ICC Women Cricket World Cup Points Table: न्यूजीलैंड की जीत से पाकिस्तान हुआ बेइज्जत, टॉप-4 में भारत समेत इनका राज

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- न्यूजीलैंड ने भी अब तो आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की पॉइंट्स टेबल में खाता खोल लिया है। अब पाकिस्तान एकमात्र ऐसी टीम रह गई है जिसका खाता अभी तक नहीं खुला है।

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 11वें मैच में 100 रनों से हराकर पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल लिया है। इस टूर्नामेंट मं भाग ले रहीं 8 टीमों में अब सिर्फ पाकिस्तान एकमात्र ऐसी टीम रह गई है जिसके खाते में अभी तक एक भी पॉइंट नहीं है। वैसे मैच तो अभी तक श्रीलंका ने भी कोई नहीं जीता है, मगर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच धुलने की वजह से उनके खाते में 1 अंक है। न्यूजीलैंड इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में पांचवें पायदान पर पहुंच गया है। बात टॉप-4 की करें तो गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया पहले पायदान पर हैं, वहीं इंग्लैंड दूसरे, भारत तीसरे और साउथ अफ्रीका चौथे नंबर पर है।

पाकिस्तान ने अभी तक वुमेंस वर्ल्ड कप में तीन मैच खेले हैं और हर मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। बांग्लादेश के खिलाफ सबसे पहले वह उलटफेर का शिकार बने। इसके बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया ने उन्हें बुरी तरह रौंदा। पाकिस्तान पर अब टूर्नामेंट से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है।

वहीं बात न्यूजीलैंड की करें तो, यह तीसरे मैच में उनकी पहली जीत है। इससे पहले कीवी टीम ने दो मुश्किल मुकाबले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले थे, दोनों ही मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 पॉइंट्स टेबल-

क्रं टीम मैच जीत हार टाई नोट रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट 1 ऑस्ट्रेलिया 3 2 0 0 1 5 +1.960 2 इंग्लैंड 2 2 0 0 0 4 +1.757 3 भारत 3 2 1 0 0 4 +0.953 4 साउथ अफ्रीका 3 2 1 0 0 4 -0.888 5 न्यूजीलैंड 3 1 2 0 0 2 -0.245 6 बांग्लादेश 3 1 2 0 0 2 -0.357 7 श्रीलंका 2 0 1 0 1 1 -1.255 8 पाकिस्तान 3 0 3 0 0 0 -1.887

कैसा रहा NZ W vs BAN W मैच? टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 229 रन बोर्ड पर लगाए। कीवी टीम की शुरुआत बेहद खराब रही थी, महज 38 के स्कोर पर टॉप-3 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। इसके बाद कप्तान सोफी डिवाइन (63) और ब्रुक हॉलिडे (69) ने शतकीय साझेदारी कर टीम को मुश्किल से निकाला। हालांकि जैसे ही यह साझेदारी टूटी न्यूजीलैंड की टीम एकबार फिर बिखरती दिखी और जैसे-तैसे इस स्कोर तक पहुंची। बांग्लादेश के लिए रबेया खान ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए।