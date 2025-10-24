ICC Women Cricket World Cup Points Table: भारत ने कटाया सेमीफाइनल का टिकट, न्यूजीलैंड के साथ ये 4 टीमें हुईं बाहर

संक्षेप: ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table: भारत ने न्यूजीलैंड को आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के 24वें मुकाबले में 53 (DLS) रनों से हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। न्यूजीलैंड का सफर टूर्नामेंट में समाप्त हो गया है।

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 24वें मुकाबले में हराकर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। बारिश से बाधित इस मैच में पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया ने प्रतीका रावल और स्मृति मंधाना के शतकों के दम पर 49 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 340 रन बोर्ड पर लगाए थे। पहली इनिंग के बाद हुई बारिश के बाद टारगेट बदला गया, न्यूजीलैंड को 44 ओवर में 325 रन चेज करने थे, मगर कीवी टीम 8 विकेट के नुकसान पर 271 ही रन बना पाई। भारत ने यह मैच 53 (DLS) रनों के अंतर से जीता।

भारत इस जीत के बाद आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर बना हुआ है। टीम इंडिया के 6 मैचों में 6 ही अंक है। भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत दर्ज करने से पहले साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के हाथों लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा था।

भारत से पहले ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीमें सेमीफाइनल में अपनी-अपनी जगह बना चुकी है।

वहीं न्यूजीलैंड के अलावा श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश का सफर टूर्नामेंट में समाप्त हो चुका है।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

क्रं टीम मैच जीत हार टाई नोट रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट 1 ऑस्ट्रेलिया (Q) 6 5 0 0 1 11 +1.704 2 साउथ अफ्रीका (Q) 6 5 1 0 0 10 +0.276 3 इंग्लैंड (Q) 6 4 2 0 1 9 +1.024 4 भारत (Q) 6 3 3 0 0 6 +0.628 5 न्यूजीलैंड (E) 6 1 3 0 2 4 -0.490 6 श्रीलंका (E) 6 1 3 0 0 4 -1.035 7 बांग्लादेश (E) 6 1 5 0 2 2 -0.578 8 पाकिस्तान (E) 6 0 4 0 2 2 -2.651