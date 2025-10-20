ICC Women Cricket World Cup Points Table: भारत की हार के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल? टॉप-4 से हो सकता है बाहर

संक्षेप: ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- इंग्लैंड के खिलाफ वुमेंस वर्ल्ड कप में मिली करीबी हार के बाद भारत पर टॉप-4 से बहार होने का खतरा मंडरा रहा है। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ अगला मुकाबला वर्चुअल क्वार्टर फाइनल के रूप में खेलेगी।

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को रविवार, 19 अक्टूबर की रात आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 20वें मुकाबले में इंग्लैंड के हाथों करीबी मैच में हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ भारत ने टूर्नामेंट में हार की हैट्रिक लगाई। भारत इस हार से टॉप-4 से बाहर होने की कगार पर खड़ा है। वहीं भारत पर 4 रनों से जीत दर्ज कर इंग्लैंड वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाली तीसरी टीम बन गई है। उनसे पहले ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका ने नॉकआउट राउंड का टिकट कटाया। इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को पछाड़ टॉप-2 में अपनी जगह बनाई है।

भारतीय महिला टीम की यह 5 मैचों में लगातार तीसरी हार है और टीम इंडिया 4 पॉइंट्स के साथ वुमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर बनी हुई है। अब सेमीफाइनल के लिए एक ही टीम की जगह खाली है और रेस में भारत के अलावा न्यूजीलैंड की टीम है। भारत और न्यूजीलैंड का वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में अगला मुकाबला 23 अक्टूबर को है, यह मैच वर्चुअल क्वार्टर फाइनल के रूप में खेला जाएगा क्योंकि इस मैच में जीत दर्ज करने वाली टीम को ही सेमीफाइनल का टिकट मिलने के सबसे अधिक चांसेस होंगे।

मौजूदा पॉइंट्स टेबल पर नजर डालें तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड 9-9 अंकों के साथ टॉप-2 में है। इन दोनों टीमों को अभी तक टूर्नामेंट में कोई हरा नहीं पाया है। वहीं साउथ अफ्रीका 8 पॉइंट्स के साथ तीसरे और भारत चौथे नंबर पर है।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

क्रं टीम मैच जीत हार टाई नोट रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट 1 ऑस्ट्रेलिया (Q) 5 4 0 0 1 9 +1.818 2 इंग्लैंड (Q) 5 4 0 0 1 9 +1.490 3 साउथ अफ्रीका (Q) 5 4 1 0 0 8 -0.440 4 भारत 5 2 3 0 0 4 +0.526 5 न्यूजीलैंड 5 1 2 0 2 4 -0.245 6 बांग्लादेश 5 1 4 0 0 2 -0.676 7 श्रीलंका 5 0 3 0 2 2 -1.564 8 पाकिस्तान 5 0 3 0 2 2 -1.887

कैसा रहा INDW vs ENGW मैच? टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने हीथर नाइट (109) के शतक के दम पर निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 288 रन बोर्ड पर लगाए। नाइट के अलावा एमी जोन्स ने शानदार अर्धशतक जड़ा। एक समय ऐसा था जब लग रहा था कि इंग्लैंड आसानी से 300 रन का आंकड़ा पार कर जाएगा, मगर भारतीय गेंदबाजों ने अंत में वापसी की और इंग्लिश टीम को थोड़े कम स्कोर पर रोका। दीप्ति शर्मा ने इस दौरान 4 विकेट चटकाए।