Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table After INDW vs AUSW Match Australia regains first place Where is India

ICC Women Cricket World Cup Points Table: भारत की हार के बाद कैसा है पॉइंट्स टेबल का हाल? नंबर-1 की पोजिशन में फेरबदल

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- भारत को ऑस्ट्रेलिया के हाथों आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा। इस हार के बावजूद टीम इंडिया टॉप-4 में है, वहीं ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर पहुंच गया है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 13 Oct 2025 05:43 AM
ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया को रविवार, 12 अक्टूबर की रात आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 13वें मुकाबले में गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 330 रन बोर्ड पर लगाए थे, इस विशाल टारगेट को कंगारुओं ने कप्तान एलिसा हीली के तूफानी शतक के दम पर 3 विकेट रहते ही चेज कर लिया। ऑस्ट्रेलिया इस जीत के साथ फिर से वुमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में पहले स्थान पर पहुंच गया है, वहीं भारत तीसरे पायदान पर बना हुआ है। भारत की यह इस वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी हार है। ऑस्ट्रेलिया से पहले साउथ अफ्रीका ने टीम इंडिया को धूल चटाई थी।

भारत के आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 पॉइंट्स टेबल में अब 4 मैचों में 4 अंक है। +0.682 के नेट रन रेट के साथ टीम इंडिया तीसरे नंबर पर है।

वहीं ऑस्ट्रेलिया ने टूर्नामेंट में अपनी तीसरी जीत दर्ज करते हुए पहला स्थान हासिल किया। उनके खाते में कुल 7 अंक है। श्रीलंका के खिलाफ उनका मैच बारिश की भेंट चढ़ा था। वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दो ऐसी टीमें हैं जिन्होंने अभी तक एक भी हार का सामना नहीं किया है। इंग्लैंड तीन में से तीन मैच जीतकर दूसरे स्थान पर खिसक गया है।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

क्रंटीममैचजीतहारटाईनोट रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
1ऑस्ट्रेलिया430017+1.353
2इंग्लैंड330006+1.864
3भारत422004+0.682
4साउथ अफ्रीका321004-0.888
5न्यूजीलैंड312002-0.245
6बांग्लादेश312002-0.357
7श्रीलंका302011-1.526
8पाकिस्तान303000-1.887

कैसा रहा IND W vs AUS W मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 330 रन बोर्ड पर लगाए। स्मृति मंधाना (80) और प्रतिका रावल (75) ने शानदार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 115 रनों की साझेदारी की। इसके बाद मिडिल ऑर्डर में हरलीन देओल (38), जेमिमा रोड्रिग्स (33) और ऋचा घोष (33) तेजी से रन बनाने के चक्कर में अच्छी शुरुआत को बड़ी पारी में तबदील नहीं कर पाई। नतीजा यह रहा कि भारत पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एनाबेल सदरलैंड ने 5 विकेट लिए।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए कप्तान एलिसा हीली शुरुआत से ही आक्रामक रूप में दिखी। उन्होंने 107 गेंदों पर 21 चौकों और 3 छक्कों की मदद के साथ 142 रनों की पारी खेल इस रनचेज को आसान बना दिया। हालांकि उनके आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलिया थोड़ा दिक्कत में दिखा, मगर एलिस पेरी के अनुभव ने उन्हें 1 ओवर पहले जीत दिलाई। यह वुमेंस क्रिकेट के इतिहास में चेज हुए अब तक का सबसे बड़ा टारगेट है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
