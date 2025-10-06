ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table After IND vs PAK Women 6th Match Harmanpreet Kaun Team on Top ICC Women Cricket World Cup Points Table: पाकिस्तान को रौंद भारत को मिली बड़ी कामयाबी, नंबर-1 पर जमाया कब्जा, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table After IND vs PAK Women 6th Match Harmanpreet Kaun Team on Top

ICC Women Cricket World Cup Points Table: पाकिस्तान को रौंद भारत को मिली बड़ी कामयाबी, नंबर-1 पर जमाया कब्जा

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर वुमेंस वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में बड़ी कामयाबी हासिल की। भारत अब पहले पायदान पर है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 06:11 AM
share Share
Follow Us on
ICC Women Cricket World Cup Points Table: पाकिस्तान को रौंद भारत को मिली बड़ी कामयाबी, नंबर-1 पर जमाया कब्जा

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम को आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के 6ठे मैच में पाकिस्तान को 88 रनों से धूल चटाकर बड़ी कामयाबी मिली है। यह इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की लगातार दूसरी जीत है और इस जीत के साथ भारत ने वुमेंस वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ पहला स्थान हासिल कर लिया है। जी हां, ऑस्ट्रेलिया का पीछा मुकाबला श्रीलंका के खिलाफ रद्द हो गया था, जिस वजह से कंगारू टीम 3 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर खिसक गई है। वहीं पाकिस्तान को रौंदकर भारत 4 अंकों तक पहुंचने वाली पहली टीम बनी है।

ये भी पढ़ें:अगर इस स्कोर पर रोकते…भारत से कुटने पर भी फातिमा सना की हेकड़ी नहीं हुई कम,

भारतीय वुमेंस टीम ने अभी तक आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में दो मैच खेले हैं। ओपनिंग मुकाबले में टीम इंडिया ने श्रीलंका को 59 रनों से धूल चटाई थी और अब पाकिस्तान को 88 रनों से हराया है। पाकिस्तान पर इस धमाकेदार जीत के साथ भारत के नेट रन रेट में भी सुधार हुआ है। टीम इंडिया का नेट रन रेट अब बढ़कर +1.515 का हो गया है, जो आगे आने वाले समय में मदद करेगा।

वहीं पाकिस्तान की यह टूर्नामेंट की लगातार दूसरी हार है। भारत से पहले फातिमा सना की टीम को बांग्लादेश के हाथों में हार झेलनी पड़ी थी। पाकिस्तान पॉइंट्स टेबल में 6ठे पायदान पर है।

ये भी पढ़ें:गौड़ की 'क्रांति' में नेस्तनाबूद हुआ पाकिस्तान, टीम इंडिया ने मारा 12वां चांटा

टॉप-4 में फिलहाल भारत और ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड और बांग्लादेश की टीमें हैं। बता दें, टूर्नामेंट में कुल 8 टीमें हिस्सा ले रहीं हैं। टूर्नामेंट राउंड रॉबिन आधार पर खेला जा रहा है, जिसमें एक टीम को बाकी 7 टीमों के खिलाफ मैच खेलने होंगे। अंत में टॉप-4 टीमों को सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल 2025

टीममैचजीतहारटाईनोट रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
भारत220004+1.515
ऑस्ट्रेलिया210013+1.780
इंग्लैंड110002+3.773
बांग्लादेश110002+1.623
श्रीलंका101011-1.255
पाकिस्तान202000-1.777
न्यूजीलैंड101000-1.780
साउथ अफ्रीका101000-3.773

कैसा रहा IND vs PAK Women मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी टीम इंडिया ने 247 रन बोर्ड पर लगाए। एक समय ऐसा लग रहा था कि भारत 200 के आस-पास तक ही रुक जाएगा, मगर अंत में ऋचा घोष की तूफानी पारी के दम पर टीम इस स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। भारतीय बल्लेबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ खूब निराश किया। हर किसी को अच्छी शुरुआत मिली, इसके बावजूद कोई अर्धशतक तक नहीं पहुंच पाया। पाकिस्तान के लिए डायना बेग ने 4 विकेट चटकाए।

इस स्कोर का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की टीम 43 ओवर में 159 के स्कोर पर ही सिमट गई। सिदरा अमीन ने इस रनचेज में 81 रनों की शानदार पारी जरूर खेली, मगर उन्हें दूसरे छोर से किसी का साथ नहीं मिला। भारत के लिए क्रांति गौड़ और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए।

Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |