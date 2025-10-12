Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table After ENG W vs SL W Match England Australia Top 2 How India become No 1

ICC Women Cricket World Cup Points Table: इंग्लैंड ने AUS से छीना ताज, भारत को नंबर-1 बनने के लिए क्या करना होगा?

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table: इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराकर वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में जीत की हैट्रिक लगाई है। इसी के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 का ताज छीना।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 12 Oct 2025 06:31 AM
ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table: कप्तान नैट साइवर-ब्रंट के शानदार शतक के दम पर इंग्लैंड ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड के 12वें मुकाबले में श्रीलंका को 89 रनों के साथ धूल चटाई। इसी के साथ इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में पहली जीत की हैट्रिक लगाते हुए पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया से नंबर-1 की गद्दी छीनी। इंग्लैंड तीन में से तीन मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में सबसे आगे पहुंच गया है। वहीं गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक तीन में से दो मैच जीते हैं, श्रीलंका के खिलाफ उनका मैच बारिश की भेंट चढ़ा था, जिसकी वजह से उनके खाते में 5 अंक है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया तीसरे पायदान पर है, हालांकि आज उनके पास नंबर-1 बनने का मौका है।

कैसे भारत आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में बन सकता है नंबर-1

टीम इंडिया तीन में से दो मैच जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे पायदान पर है। भारत को पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था। आज यानी रविवार, 12 अक्टूबर को भारत अपना चौथा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जैसी कड़ी टीम के खिलाफ खेलेगा। अगर टीम इंडिया को नंबर-1 की गद्दी फिर से हासिल करनी है तो उन्हें ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी।

दरअसल, भारत का नेट रनरेट 4 पॉइंट्स के साथ +0.953 का है, जबकि इंग्लैंड 6 पॉइंट्स और +1.864 के नेट रन रेट के साथ पहले पायदान पर बैठा है। टीम इंडिया अगर आज ऑस्ट्रेलिया को हराती है तो उनके खाते में तो 6 अंक हो जाएंगे, मगर इंग्लैंड को नेट रनरेट में पछाड़ने के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया पर बड़ी जीत दर्ज करनी होगी।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

क्रंटीममैचजीतहारटाईनोट रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
1इंग्लैंड330006+1.864
2ऑस्ट्रेलिया320015+1.960
3भारत321004+0.953
4साउथ अफ्रीका321004-0.888
5न्यूजीलैंड312002-0.245
6बांग्लादेश312002-0.357
7श्रीलंका302011-1.515
8पाकिस्तान303000-1.887

कैसा रहा ENG W vs SL W मैच?

टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 253 रन बोर्ड पर लगाए। इस दौरान कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने 117 रनों की शानदार पारी खेली। नैट साइवर-ब्रंट की पारी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी बैटर इस मैच में फुस्स रहीं होंगी। कप्तान के अलावा कोई इंग्लिश बैटर 35 रन का भी आंकड़ा नहीं छू पाई। श्रीलंका के लिए इनोका राणावीरा ने 3 विकेट चटकाए।

254 के टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंका की टीम पूरे 50 ओवर भी नहीं टिक पाई और 164 के स्कोर पर उन्होंने इंग्लैंड के आगे घुटने टेक दिए। इस दौरान इंग्लैंड के लिए गेंदबाजी में सोफी एक्लेस्टोन चमकीं, जिन्होंने 10 ओवर के कोटे में मात्र 17 रन खर्च कर 4 विकेट चटकाए। इस दौरान उन्होंने तीन ओवर तो मेडन डाले।

