ICC Women Cricket World Cup Points Table: इंग्लैंड ने AUS से छीना ताज, भारत को नंबर-1 बनने के लिए क्या करना होगा?

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table: इंग्लैंड ने श्रीलंका को हराकर वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में जीत की हैट्रिक लगाई है। इसी के साथ उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 का ताज छीना।

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table: कप्तान नैट साइवर-ब्रंट के शानदार शतक के दम पर इंग्लैंड ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड के 12वें मुकाबले में श्रीलंका को 89 रनों के साथ धूल चटाई। इसी के साथ इंग्लैंड ने टूर्नामेंट में पहली जीत की हैट्रिक लगाते हुए पॉइंट्स टेबल में ऑस्ट्रेलिया से नंबर-1 की गद्दी छीनी। इंग्लैंड तीन में से तीन मैच जीतकर पॉइंट्स टेबल में सबसे आगे पहुंच गया है। वहीं गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक तीन में से दो मैच जीते हैं, श्रीलंका के खिलाफ उनका मैच बारिश की भेंट चढ़ा था, जिसकी वजह से उनके खाते में 5 अंक है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया तीसरे पायदान पर है, हालांकि आज उनके पास नंबर-1 बनने का मौका है।

कैसे भारत आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में बन सकता है नंबर-1 टीम इंडिया तीन में से दो मैच जीतकर 4 पॉइंट्स के साथ तीसरे पायदान पर है। भारत को पिछले मुकाबले में साउथ अफ्रीका से हार का सामना करना पड़ा था। आज यानी रविवार, 12 अक्टूबर को भारत अपना चौथा मुकाबला ऑस्ट्रेलिया जैसी कड़ी टीम के खिलाफ खेलेगा। अगर टीम इंडिया को नंबर-1 की गद्दी फिर से हासिल करनी है तो उन्हें ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा, बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज करनी होगी।

दरअसल, भारत का नेट रनरेट 4 पॉइंट्स के साथ +0.953 का है, जबकि इंग्लैंड 6 पॉइंट्स और +1.864 के नेट रन रेट के साथ पहले पायदान पर बैठा है। टीम इंडिया अगर आज ऑस्ट्रेलिया को हराती है तो उनके खाते में तो 6 अंक हो जाएंगे, मगर इंग्लैंड को नेट रनरेट में पछाड़ने के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया पर बड़ी जीत दर्ज करनी होगी।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

क्रं टीम मैच जीत हार टाई नोट रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट 1 इंग्लैंड 3 3 0 0 0 6 +1.864 2 ऑस्ट्रेलिया 3 2 0 0 1 5 +1.960 3 भारत 3 2 1 0 0 4 +0.953 4 साउथ अफ्रीका 3 2 1 0 0 4 -0.888 5 न्यूजीलैंड 3 1 2 0 0 2 -0.245 6 बांग्लादेश 3 1 2 0 0 2 -0.357 7 श्रीलंका 3 0 2 0 1 1 -1.515 8 पाकिस्तान 3 0 3 0 0 0 -1.887

कैसा रहा ENG W vs SL W मैच? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 253 रन बोर्ड पर लगाए। इस दौरान कप्तान नैट साइवर-ब्रंट ने 117 रनों की शानदार पारी खेली। नैट साइवर-ब्रंट की पारी को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि बाकी बैटर इस मैच में फुस्स रहीं होंगी। कप्तान के अलावा कोई इंग्लिश बैटर 35 रन का भी आंकड़ा नहीं छू पाई। श्रीलंका के लिए इनोका राणावीरा ने 3 विकेट चटकाए।