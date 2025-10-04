ICC Women Cricket World Cup Points Table: इंग्लैंड की जीत से भारत को भारी नुकसान, टॉप-2 में अब ये दो टीमें

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- इंग्लैंड की साउथ अफ्रीका पर 10 विकेट से धमाकेदार जीत का असर वुमेंस वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल पर साफ देखने को मिल रहा है। भारत चौथे नंबर पर खिसक गया है।

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- इंग्लैंड ने वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के चौथे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से रौंदकर टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया। इंग्लैंड की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में खूब उथल-पुथल मच गई है। 30 सितंबर को शुरु हुए इस टूर्नामेंट का पहला मैच जीतकर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया पहले पायदान पर थी, मगर तीन दिन में हुए अगले तीन मैचों में भारत पहले से चौथे पायदान पर खिसक गया है। इंग्लैंड अब साउथ अफ्रीका पर जीत दर्ज करने के बाद पहले स्थान पर पहुंच गया है, वहीं उनके साथ टॉप-2 में ऑस्ट्रेलिया है।

टॉप-4 में मौजूद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और भारत के बराबर 4-4 अंक है, मगर बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से अन्य तीन टीमें भारत से आगे हैं। टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से धूल चटाई थी, जिसके बाद उनका नेट रन रेट +1.255 का है। वहीं बांग्लादेश ने अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा उलटफेर किया था। वह +1.623 के नेट रन रेट के साथ तीसरे पायदान पर है।

ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 89 रनों से रौंदा था जिसके बाद उनका नेट रन रेट +1.780 का है, वहीं अब साउथ अफ्रीका पर 10 विकेट से शानदार जीत दर्ज करने वाली इंग्लैंड की टीम का नेट रन रेट सबसे अधिक +3.773 का है।

कैसे भारत बन सकता है नंबर-1 भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से 5 अक्टूबर को है, हालांकि इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रीलंका से भिड़ेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को रौंदने में कामयाब रहता है तो उनके खाते में 2 अंक जुड़ने के साथ-साथ नेट रन रेट में भी इजाफा हो सकता है। ऐसे में भारत को नंबर-1 बनने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान को हराना होगा, बल्कि बड़े अंतर से धूल चटानी होगी।

आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल अपडेट

टीम मैच जीत हार टाई नोट रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट इंग्लैंड 1 1 0 0 0 2 +3.773 ऑस्ट्रेलिया 1 1 0 0 0 2 +1.780 बांग्लादेश 1 1 0 0 0 2 +1.623 भारत 1 1 0 0 0 2 +1.255 श्रीलंका 1 0 1 0 0 0 -1.255 पाकिस्तान 1 0 1 0 0 0 -1.623 न्यूजीलैंड 1 0 1 0 0 0 -1.780 साउथ अफ्रीका 1 0 1 0 0 0 -3.773