ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table After ENG W vs SA W 4th Match How Can Team India Become no 1 ICC Women Cricket World Cup Points Table: इंग्लैंड की जीत से भारत को भारी नुकसान, टॉप-2 में अब ये दो टीमें, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table After ENG W vs SA W 4th Match How Can Team India Become no 1

ICC Women Cricket World Cup Points Table: इंग्लैंड की जीत से भारत को भारी नुकसान, टॉप-2 में अब ये दो टीमें

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- इंग्लैंड की साउथ अफ्रीका पर 10 विकेट से धमाकेदार जीत का असर वुमेंस वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल पर साफ देखने को मिल रहा है। भारत चौथे नंबर पर खिसक गया है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 06:11 AM
share Share
Follow Us on
ICC Women Cricket World Cup Points Table: इंग्लैंड की जीत से भारत को भारी नुकसान, टॉप-2 में अब ये दो टीमें

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- इंग्लैंड ने वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 के चौथे मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 10 विकेट से रौंदकर टूर्नामेंट में शानदार आगाज किया। इंग्लैंड की इस जीत से पॉइंट्स टेबल में खूब उथल-पुथल मच गई है। 30 सितंबर को शुरु हुए इस टूर्नामेंट का पहला मैच जीतकर हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया पहले पायदान पर थी, मगर तीन दिन में हुए अगले तीन मैचों में भारत पहले से चौथे पायदान पर खिसक गया है। इंग्लैंड अब साउथ अफ्रीका पर जीत दर्ज करने के बाद पहले स्थान पर पहुंच गया है, वहीं उनके साथ टॉप-2 में ऑस्ट्रेलिया है।

ये भी पढ़ें:तिलक वर्मा शतक से चूके, ऑस्ट्रेलिया ए ने जीत के साथ की दमदार वापसी

टॉप-4 में मौजूद इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और भारत के बराबर 4-4 अंक है, मगर बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से अन्य तीन टीमें भारत से आगे हैं। टीम इंडिया ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से धूल चटाई थी, जिसके बाद उनका नेट रन रेट +1.255 का है। वहीं बांग्लादेश ने अपने पहले ही मैच में पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा उलटफेर किया था। वह +1.623 के नेट रन रेट के साथ तीसरे पायदान पर है।

ये भी पढ़ें:इंग्लैंड ने अफ्रीका कौ रौंदा, 28 साल बाद ये कारनामा करने वाली पहली टीम

ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 89 रनों से रौंदा था जिसके बाद उनका नेट रन रेट +1.780 का है, वहीं अब साउथ अफ्रीका पर 10 विकेट से शानदार जीत दर्ज करने वाली इंग्लैंड की टीम का नेट रन रेट सबसे अधिक +3.773 का है।

कैसे भारत बन सकता है नंबर-1

भारत का अगला मुकाबला पाकिस्तान से 5 अक्टूबर को है, हालांकि इससे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम श्रीलंका से भिड़ेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका को रौंदने में कामयाब रहता है तो उनके खाते में 2 अंक जुड़ने के साथ-साथ नेट रन रेट में भी इजाफा हो सकता है। ऐसे में भारत को नंबर-1 बनने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान को हराना होगा, बल्कि बड़े अंतर से धूल चटानी होगी।

आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल अपडेट

टीममैचजीतहारटाईनोट रिजल्टपॉइंट्सनेट रन रेट
इंग्लैंड110002+3.773
ऑस्ट्रेलिया110002+1.780
बांग्लादेश110002+1.623
भारत110002+1.255
श्रीलंका101000-1.255
पाकिस्तान101000-1.623
न्यूजीलैंड101000-1.780
साउथ अफ्रीका101000-3.773

कैसा रहा इंग्लैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका मैच?

गुवाहटी में खेले गए इस मैच में साउथ अफ्रीका ने टॉस हारकर पहले बैटिंग की और उनकी पूरी टीम 20.4 ओवर में 69 के स्कोर पर सिमट गई। सिर्फ एक बैटर सिनालो जाफ्ता (22) दहाई का आंकड़ा छूने में कामयाब रहीं। इंग्लैंड के लिए लिन्सी स्मिथ ने सर्वाधिक 3 विकेट चटकाए। 70 रनों के इस आसान से टारगेट का पीछा इंग्लैंड ने बिना कोई विकेट खोए 14.1 ओवर में ही कर लिया। विकेट कीपर एमी जोन्स ने इस दौरान सर्वाधिक 40 रन बनाए।

Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |