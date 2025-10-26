ICC Women Cricket World Cup Points Table: ऑस्ट्रेलिया का दबदबा, नंबर-1 की गद्दी पर राज बरकरार; भारत का आखिरी मैच आज

संक्षेप: ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका पर धमाकेदार जीत दर्ज कर पॉइंट्स टेबल में बाजी मार ली है। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने लीग स्टेज के सभी 7 मैच जीते।

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के 26वें मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 7 विकेट से रौंदा। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपना दबदबा वुमेंस वर्ल्ड कप की पॉइंट्स टेबल में बरकरार रखा। कंगारुओं ने लीग स्टेज के अपने सभी 7 मैच जीतकर परचम लहराया। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसी टीम है जिसे अभी तक टूर्नामेंट में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। इस वर्ल्ड कप में तो छोड़िए, 2022 में जब आखिरी बार वुमेंस वर्ल्ड कप हुआ था तब भी ऑस्ट्रेलिया को कोई टीम एक भी मैच नहीं हरा पाई थी।

साउथ अफ्रीका पर 7 विकेट से इस धमाकेदार जीत के बाद ऑस्ट्रेलिया के खाते में सर्वाधिक 13 अंक है, श्रीलंका के खिलाफ उनका एकमात्र मैच बारिश की भेंट चढ़ा था।

वहीं बात साउथ अफ्रीका की करें तो, इस हार के बावजूद टीम 10 पॉइंट्स के साथ दूसरे पायदान पर बनी हुई है। लीग स्टेज में इंग्लैंड का आखिरी मैच न्यूजीलैंड से बाकी है। अगर इस मैच में इंग्लैंड की टीम जीत दर्ज करने में कामयाब रहती है तो वह लीग स्टेज का अंत दूसरे पायदान पर रहते हुए करेगी। हालांकि इस हार जीत का असर अब सेमीफाइनल के शेड्यूल पर नहीं पड़ेगा।

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया चौथे पायदान पर है। भारत का लीग स्टेज का आखिरी मैच बांग्लादेश से है। टीम इंडिया अगर वह मैच जीत भी लेती है तो वह पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान से ऊपर नहीं बढ़ पाएगी।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लेटेस्ट पॉइंट्स टेबल

क्रं टीम मैच जीत हार टाई नोट रिजल्ट पॉइंट्स नेट रन रेट 1 ऑस्ट्रेलिया (Q) 7 6 0 0 1 13 +2.102 2 साउथ अफ्रीका (Q) 7 5 2 0 0 10 -0.420 3 इंग्लैंड (Q) 6 4 2 0 1 9 +1.024 4 भारत (Q) 6 3 3 0 0 6 +0.628 5 श्रीलंका (E) 7 1 3 0 3 5 -1.035 6 न्यूजीलैंड (E) 6 1 3 0 2 4 -0.490 7 पाकिस्तान (E) 7 0 4 0 3 3 -2.651 8 बांग्लादेश (E) 6 1 5 0 0 2 -0.578