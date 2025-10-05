ICC Women Cricket World Cup Points Table: AUS vs SL मैच रद्द होने से चमकी भारत की किस्मत, खुल गया नंबर-1 बनने का दरवाजा

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्ल्ड कप मैच बारिश की वजह से रद्द होने की वजह से भारत की किस्मत चमक गई है। टीम इंडिया के लिए नंबर-1 बनने के दरवाजे खुल गए हैं।

ICC Women Cricket World Cup Updated Points Table- श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का 5वां मैच शनिवार, 4 अक्टूबर को बारिश की भेंट चढ़ा। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में होने वाले इस मैच में एक गेंद तो क्या टॉस तक नहीं हो पाया। बारिश की वजह से SL W vs AUS W मैच रद्द होने की वजह से दोनों टीमों के बीच 1-1 अंक बांटा गया है। ऑस्ट्रेलिया इस एक अंक के साथ आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर पहुंच गया है। वहीं श्रीलंका का खाता खुल गया है। श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच रद्द होने से भारत की किस्मत सबसे ज्यादा चमकी है, क्योंकि हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी के लिए पॉइंट्स टेबल में नंबर-1 बनने का दरवाजा खुल गया है। आईए समझते हैं कैसे-

ऑस्ट्रेलिया ने अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड को 89 रनों से धूल चटाई थी। इसके बाद उनके खाते में 2 अंक तो थे ही साथ ही उनका नेट रन रेट भारत से अच्छा हो गया था। अगर श्रीलंका को भी ऑस्ट्रेलियाई टीम रौंदने में कामयाब रहती तो वह 4 अंकों के साथ अपना नेट रन रेट मजबूत करती और नंबर-1 की पोजिशन पर कब्जा जमाती। आज यानी रविवार, 5 अक्टूबर को भारत बनाम पाकिस्तान मैच है। अगर यह मैच टीम इंडिया जीत भी लेती तो नंबर-1 बनने के लिए उन्हें ऑस्ट्रेलिया से नेट रन रेट की लड़ाई करनी पड़ती।

अब जब श्रीलंका वर्सेस ऑस्ट्रेलिया मैच रद्द हो गया है तो ऑस्ट्रेलिया को 1 ही अंक मिला है और उनके नेट रनरेट पर भी किसी तरह का कोई असर नहीं मिला है। अगर आज भारत पाकिस्तान को हराने में कामयाब रहता है तो टीम इंडिया के पास नंबर-1 बनने का मौका होगा।

भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 59 रनों से धूल चटाई थी। आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल में फिलहाल भारत ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और बांग्लादेश के बाद चौथे पायदान पर है।

आईसीसी वुमेंस वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल 2025