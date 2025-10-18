Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC Women Cricket World Cup semifinal Scenario How will Team India secure place Know How many teams have qualified
ICC Women Cricket World Cup semifinal Scenario: भारत को कैसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? अबतक किन टीमों ने किया क्वालीफाई

ICC Women Cricket World Cup semifinal Scenario: भारत को कैसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? अबतक किन टीमों ने किया क्वालीफाई

संक्षेप: ICC Women Cricket World Cup semifinal Scenario- टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह आसान नहीं है। भारत अभी तक चार में से दो मैच जीता है और इतने ही हारा है। टीम इंडिया के टूर्नामेंट में तीन और मैच बाकी है।

Sat, 18 Oct 2025 08:47 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ICC Women Cricket World Cup semifinal Scenario- आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग स्टेज में कुल 28 में से 18 मैच खेले जा चुके हैं, मगर अभी तक सिर्फ एक टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिला है। यह टीम डिफेंडिग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है जिन्होंने अभी तक अपने 5 में से 4 मैच जीता है, वहीं उनका एक मैच बारिश की भेंच चढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने 9 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल अपनी जगह पक्की कर ली है। अब बचे 3 स्थानों के लिए 7 टीमों के बीच जंग है क्योंकि अधिकारिक रूप से अभी तक एक भी टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई है। मगर देखा जाए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के क्वालीफाई करने के चांसेस ना के बराबर है। ऐसे में रेस में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड ही रह जाते हैं। आईए एक नजर वुमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल समीकरण पर डालते हैं-

ये भी पढ़ें:सबसे कम मैच खेलकर सभी फॉर्मेट में कप्तानी करने वाले भारतीय; गिल रचेंगे इतिहास

साउथ अफ्रीका (5 मैच, 8 पॉइंट्स)

साउथ अफ्रीका का आगाज वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में अच्छा नहीं रहा था, इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में उन्हें 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस हार से उन्होंने सीख ली और लगातार अगले चार मैच जीते। अफ्रीकी टीम पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर हैं और वह सेमीफाइनल में जगह बनाने के बेहद नजदीक है। साउथ अफ्रीका के अगले दो मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। एक मैच जीतते ही उन्हें भी सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत, दुख में डूबे राशिद खान

इंग्लैंड (4 मैच, 7 पॉइंट्स)

साउथ अफ्रीका की तरह इंग्लैंड भी सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने से एक ही जीत दूर है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड ही दूसरी ऐसी टीम है जिन्हें टूर्नामेंट में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। 4 में से उन्होंने तीन मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ा। इंग्लैंड के अगले तीन मैच भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ है। यह तीनों मैच ही उनके लिए कठिन रहेंगे, मगर एक जीत उन्हें सेमीफाइनल का टिकट दिला सकती है।

भारत (4 मैच, 4 पॉइंट्स)

हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया की शुरुआत तो वुमेंस वर्ल्ड कप में शानदार रही थी, श्रीलंका और पाकिस्तान को उन्होंने बुरी तरह धोया था। मगर इसके बाद उनकी गाड़ी जीत की पटरी से उतर गई और अगले दो मुकाबलों में उन्हें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारत को अगर सेमीफाइनल में बिना किसी परेशानी के जगह बनानी है तो बचे तीनों मैच जीतने होंगे, वहीं एक हार उन्हें दूसरी टीमों पर निर्भर होने पर मजबूर कर सकती है। भारत के अगले तीन मैच इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ है।

ये भी पढ़ें:SA ने लगाया जीत का चौका, भारत पर क्यों मंडराया टॉप-4 से बाहर होने का खतरा?

न्यूजीलैंड (4 मैच, 3 पॉइंट्स)

न्यूजीलैंड ने अभी तक खेले 4 में से एक मैच जीता है, 2 हारे हैं और एक बारिश की भेंट चढ़ा है, इसके बावजूद कीवी टीम सेमीफाइनल की रेस में बनी है। पाकिस्तान के अगले तीन मैच पाकिस्तान, भारत और इंग्लैंड से है। यह तीनों मैच जीतकर टीम अधिकतम 9 पॉइंट्स तक पहुंच सकती है, ऐसे में उन्हें सेमीफाइनल का टिकट मिल सकता है। वहीं एक हार उन्हें दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर होने पर मजबूर कर सकती है।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |