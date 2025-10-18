ICC Women Cricket World Cup semifinal Scenario: भारत को कैसे मिलेगा सेमीफाइनल का टिकट? अबतक किन टीमों ने किया क्वालीफाई

संक्षेप: ICC Women Cricket World Cup semifinal Scenario- टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल की राह आसान नहीं है। भारत अभी तक चार में से दो मैच जीता है और इतने ही हारा है। टीम इंडिया के टूर्नामेंट में तीन और मैच बाकी है।

ICC Women Cricket World Cup semifinal Scenario- आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग स्टेज में कुल 28 में से 18 मैच खेले जा चुके हैं, मगर अभी तक सिर्फ एक टीम को सेमीफाइनल का टिकट मिला है। यह टीम डिफेंडिग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया है जिन्होंने अभी तक अपने 5 में से 4 मैच जीता है, वहीं उनका एक मैच बारिश की भेंच चढ़ा है। ऑस्ट्रेलिया ने 9 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल अपनी जगह पक्की कर ली है। अब बचे 3 स्थानों के लिए 7 टीमों के बीच जंग है क्योंकि अधिकारिक रूप से अभी तक एक भी टीम टूर्नामेंट से बाहर हुई है। मगर देखा जाए तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका के क्वालीफाई करने के चांसेस ना के बराबर है। ऐसे में रेस में साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, भारत और न्यूजीलैंड ही रह जाते हैं। आईए एक नजर वुमेंस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल समीकरण पर डालते हैं-

साउथ अफ्रीका (5 मैच, 8 पॉइंट्स) साउथ अफ्रीका का आगाज वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में अच्छा नहीं रहा था, इंग्लैंड के खिलाफ पहले ही मैच में उन्हें 10 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि इस हार से उन्होंने सीख ली और लगातार अगले चार मैच जीते। अफ्रीकी टीम पॉइंट्स टेबल में 8 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर हैं और वह सेमीफाइनल में जगह बनाने के बेहद नजदीक है। साउथ अफ्रीका के अगले दो मैच पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है। एक मैच जीतते ही उन्हें भी सेमीफाइनल का टिकट मिल जाएगा।

इंग्लैंड (4 मैच, 7 पॉइंट्स) साउथ अफ्रीका की तरह इंग्लैंड भी सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने से एक ही जीत दूर है। ऑस्ट्रेलिया के अलावा इंग्लैंड ही दूसरी ऐसी टीम है जिन्हें टूर्नामेंट में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। 4 में से उन्होंने तीन मैच जीते हैं, जबकि एक मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ बारिश की भेंट चढ़ा। इंग्लैंड के अगले तीन मैच भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के खिलाफ है। यह तीनों मैच ही उनके लिए कठिन रहेंगे, मगर एक जीत उन्हें सेमीफाइनल का टिकट दिला सकती है।

भारत (4 मैच, 4 पॉइंट्स) हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली टीम इंडिया की शुरुआत तो वुमेंस वर्ल्ड कप में शानदार रही थी, श्रीलंका और पाकिस्तान को उन्होंने बुरी तरह धोया था। मगर इसके बाद उनकी गाड़ी जीत की पटरी से उतर गई और अगले दो मुकाबलों में उन्हें साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। भारत को अगर सेमीफाइनल में बिना किसी परेशानी के जगह बनानी है तो बचे तीनों मैच जीतने होंगे, वहीं एक हार उन्हें दूसरी टीमों पर निर्भर होने पर मजबूर कर सकती है। भारत के अगले तीन मैच इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के खिलाफ है।