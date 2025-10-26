ICC Women Cricket World Cup Semi Finals Schedule हुआ कन्फर्म, जानें भारत का मैच कब और किस टीम से

संक्षेप: ICC Women Cricket World Cup Semi Finals Schedule confirmed- वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल का शेड्यूल सामने आ गया है। पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड की टीम भिड़ेगी, वहीं भारत का सेमीफाइनल मैच ऑस्ट्रेलिया से होगा।

ICC Women Cricket World Cup Semi Finals Schedule confirmed- ऑस्ट्रेलिया की साउथ अफ्रीका पर 10 विकेट से धमाकेदार जीत के साथ आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के सेमीफाइनल का शेड्यूल कन्फर्म हो गया है। गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया ने लगी स्टेज के अपने सभी 7 मैच जीतक पहले पायदान पर अपना कब्जा जमाया। वहीं साउथ अफ्रीका इस हार के बावजूद दूसरे, इंग्लैंड तीसरे और भारत चौथे पायदान पर है। इन चारों टीमों ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की थी। वुमेंस वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 29 अक्टूबर को तो दूसरा 30 अक्टूबर को खेला जाना है। आईए एक नजर आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल शेड्यूल पर डालते हैं।

आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल शेड्यूल डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार जीत के साथ यह कन्फर्म हो गया है कि वे 30 अक्टूबर को नवी मुंबई के डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम में टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान भारत (तालिका में चौथे स्थान पर) से खेलेंगे। 2017 के बाद पहली बार भारत और ऑस्ट्रेलिया की भिड़ंत सेमीफाइनल में होगी।

वहीं साउथ अफ्रीका अब 29 अक्टूबर को गुवाहाटी के एसीए स्टेडियम में दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा। प्रोटियाज वर्तमान में अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है, जबकि इंग्लैंड एक मैच शेष रहते हुए तीसरे स्थान पर है।

दोनों सेमीफाइनल में जीत दर्ज करने वाली टीमें 2 नवंबर को आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप के फाइनल में भिड़ेंगी।

पहला सेमीफाइनल- साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड, 29 अक्टूबर; गुवाहाटी का एसीए स्टेडियम

दूसरा सेमीफाइनल- ऑस्ट्रेलिया वर्सेस भारत, 30 अक्टूबर; मुंबई का डॉ. डी.वाई. पाटिल स्टेडियम

दोनों सेमीफाइनल भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे शुरू होंगे।