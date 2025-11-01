Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC Women Cricket World Cup Prize Money INDW vs SAW Final All you Need To Know how much prize winner runner up will get
ICC Women Cricket World Cup Prize Money: भारत-साउथ अफ्रीका की लगेगी लॉटरी, फाइनल में दांव पर लगे 60 करोड़

ICC Women Cricket World Cup Prize Money: भारत-साउथ अफ्रीका की लगेगी लॉटरी, फाइनल में दांव पर लगे 60 करोड़

संक्षेप: INDW vs SAW फाइनल की प्राइज मनी की बात करें तो दांव पर लगभग-लगभग 60 करोड़ रुपए लगे हैं। विजेता टीम को 4.48 मिलियन यूएस डॉलर मिलेंगे जो भारतीय रुपए के हिसाब से तकरीबन 39.77 करोड़ रुपए बैठता है। वहीं उप-विजेता को 2.24 मिलियन डॉलर जो लगभक 19.88 करोड़ रुपए है।

Sat, 1 Nov 2025 09:35 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

ICC Women Cricket World Cup Prize Money- भारत और साउथ अफ्रीका ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को तो भारत ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में धूल चटाकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई है। 2 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वुमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा और इस मैच के जरिए वर्ल्ड क्रिकेट को एक नया चैंपियन मिलेगा। दरअसल, भारत और साउथ अफ्रीका ने आज तक वुमेंस वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है। टीम इंडिया ने 2005 और 2017 के बाद तीसरी बार खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई है, वहीं साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा है। फैंस यह जानने को बेहद इच्छुक हैं कि वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाली टीम को कितनी प्राइज मनी मिलेगी?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।
ये भी पढ़ें:बाबर आजम बने T20I के फर्जी किंग? इस आंकड़े ने खोली पोल; रोहित-कोहली का जवाब नहीं

बता दें, आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी का ऐलान पहले ही कर चुका है। 2022 की तुलना में वुमेंस वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में 297 फीसदी का इजाफा हुआ है। जी हां, इस वजह से वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्राइज मनी मेंस वर्ल्ड कप से भी अधिक हो गई है।

भारत में हुए मेंस वर्ल्ड कप 2023 की कुल प्राइज मनी 10 मिलियन डॉलर थी, वहीं वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी इस बार 3.5 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर सीधा 13.88 मिलियन यूएस डॉलर कर दी गई है।

ये भी पढ़ें:टीम इंडिया के लिए तैयार वैभव सूर्यवंशी? '14 साल का खिलाड़ी खटखटा रहा है दरवाजा'

INDW vs SAW फाइनल की प्राइज मनी की बात करें तो दांव पर लगभग-लगभग 60 करोड़ रुपए लगे हैं। विजेता टीम को 4.48 मिलियन यूएस डॉलर मिलेंगे जो भारतीय रुपए के हिसाब से तकरीबन 39.77 करोड़ रुपए बैठता है। वहीं उप-विजेता को 2.24 मिलियन डॉलर जो लगभक 19.88 करोड़ रुपए है।

ICC Women's Cricket World Cup 2025 Prize Money

विजेता टीम: 4.48 मिलियन यूएस डॉलर (39,77 करोड़ रुपये)

उपविजेता टीम: 2.24 मिलियन यूएस डॉलर (19.88 करोड़ रुपये)

सेमीफाइनल हार: 1.12-1.12 मिलियन यूएस डॉलर (करीब 9.88-9.88 करोड़ रुपये)

पांचवें और छठे स्थान के लिए: 7-7 लाख डॉलर (6.17-6.17 करोड़ रुपये)

सातवें और आठवें के लिए: 2 लाख 80 हजार डॉलर (ढाई-ढाई करोड़ रुपये)

हर टीम के लिए: ढाई-ढाई लाख डॉलर (2.20 करोड़ रुपये) अलग से

ग्रुप स्टेज का एक मैच जीतने पर: 34,314 डॉलर (30 लाख रुपये)

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें 9 साल का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि के अनुरूप 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू करने वाले लोकेश क्रिकेट टुडे से लेकर इंडिया टीवी जैसे संस्थान में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। इस दौरान उन्होंने ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, आईपीएल जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह 2022 से हैं। और पढ़ें
Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट IND vs AUS, IND-W vs AUS-W, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |