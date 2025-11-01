ICC Women Cricket World Cup Prize Money: भारत-साउथ अफ्रीका की लगेगी लॉटरी, फाइनल में दांव पर लगे 60 करोड़

संक्षेप: INDW vs SAW फाइनल की प्राइज मनी की बात करें तो दांव पर लगभग-लगभग 60 करोड़ रुपए लगे हैं। विजेता टीम को 4.48 मिलियन यूएस डॉलर मिलेंगे जो भारतीय रुपए के हिसाब से तकरीबन 39.77 करोड़ रुपए बैठता है। वहीं उप-विजेता को 2.24 मिलियन डॉलर जो लगभक 19.88 करोड़ रुपए है।

ICC Women Cricket World Cup Prize Money- भारत और साउथ अफ्रीका ने आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को तो भारत ने 7 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में धूल चटाकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई है। 2 नवंबर को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच वुमेंस वर्ल्ड कप का फाइनल खेला जाएगा और इस मैच के जरिए वर्ल्ड क्रिकेट को एक नया चैंपियन मिलेगा। दरअसल, भारत और साउथ अफ्रीका ने आज तक वुमेंस वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीता है। टीम इंडिया ने 2005 और 2017 के बाद तीसरी बार खिताबी मुकाबले में अपनी जगह बनाई है, वहीं साउथ अफ्रीका पहली बार फाइनल में पहुंचा है। फैंस यह जानने को बेहद इच्छुक हैं कि वुमेंस वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीतने वाली टीम को कितनी प्राइज मनी मिलेगी?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

बता दें, आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी का ऐलान पहले ही कर चुका है। 2022 की तुलना में वुमेंस वर्ल्ड कप की प्राइज मनी में 297 फीसदी का इजाफा हुआ है। जी हां, इस वजह से वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप की प्राइज मनी मेंस वर्ल्ड कप से भी अधिक हो गई है।

भारत में हुए मेंस वर्ल्ड कप 2023 की कुल प्राइज मनी 10 मिलियन डॉलर थी, वहीं वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 की प्राइज मनी इस बार 3.5 मिलियन यूएस डॉलर से बढ़ाकर सीधा 13.88 मिलियन यूएस डॉलर कर दी गई है।

INDW vs SAW फाइनल की प्राइज मनी की बात करें तो दांव पर लगभग-लगभग 60 करोड़ रुपए लगे हैं। विजेता टीम को 4.48 मिलियन यूएस डॉलर मिलेंगे जो भारतीय रुपए के हिसाब से तकरीबन 39.77 करोड़ रुपए बैठता है। वहीं उप-विजेता को 2.24 मिलियन डॉलर जो लगभक 19.88 करोड़ रुपए है।

ICC Women's Cricket World Cup 2025 Prize Money विजेता टीम: 4.48 मिलियन यूएस डॉलर (39,77 करोड़ रुपये)

उपविजेता टीम: 2.24 मिलियन यूएस डॉलर (19.88 करोड़ रुपये)

सेमीफाइनल हार: 1.12-1.12 मिलियन यूएस डॉलर (करीब 9.88-9.88 करोड़ रुपये)

पांचवें और छठे स्थान के लिए: 7-7 लाख डॉलर (6.17-6.17 करोड़ रुपये)

सातवें और आठवें के लिए: 2 लाख 80 हजार डॉलर (ढाई-ढाई करोड़ रुपये)

हर टीम के लिए: ढाई-ढाई लाख डॉलर (2.20 करोड़ रुपये) अलग से