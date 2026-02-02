इंडिया मैच का बॉयकॉट करने पर ICC ने पाकिस्तान को चेताया, कहा- PCB समाधान निकाले वरना…
पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया मैच का बॉयकॉय कर दिया है। पाकिस्तान के फैसले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने रिएक्ट किया है।
पाकिस्तान ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ अपने ग्रुप मैच का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। टूर्नामेंट सात फरवरी से शुरू होगा। भारत बनाम पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होना था। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि उसने अपनी टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दी है लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे। इंडिया मैच का बॉयकॉट करने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने पाकिस्तान को चेताया है। आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) समाधान निकाले वरना देश में खेल पर असर पड़ सकता है।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक बयान में कहा, "आईसीसी ने पाकिस्तान सरकार के उस बयान को देखा, जिसमें उसने अपनी नेशनल टीम को आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप में चयनित भागीदारी का निर्देश दिया है। हालांकि, आईसीसी पीसीबी से आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। चयनित भागीदारी निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक ढांचे को कमजोर करती है। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में सभी क्वालिफाई टीमों से समान शर्तों पर मैदान में उतरने की उम्मीद की जाती है।'' आईसीसी ने स्पष्ट किया कि वह नेशनल पॉलिसी के मामलों में सरकारों की भूमिका का सम्मान करता है लेकिन यह फैसला वर्ल्ड क्रिकेट और पाकिस्तान के फैंस के हित में नहीं।
आईसीसी ने कहा, ''उम्मीद है कि पीसीबी अपने देश में क्रिकेट पर इसके बड़े और लंबे समय तक होने वाले असर पर विचार करेगा। इससे ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ने की संभावना है, जिसका वह खुद सदस्य है। आईसीसी की प्राथमिकता टी20 वर्ल्ड कप का सफल आयोजन है, जिसकी जिम्मेदारी पीसीबी समेत सभी सदस्यों की है। उम्मीद है कि पीसीबी एक ऐसा समाधान निकालेगा जो सभी को मंजूर हो, और जिससे सभी के हितों की रक्षा हो।''
बता दें कि पाकिस्तान के इस निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। आईसीसी ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत से श्रीलंका में मैच स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पहले कहा था कि वह इस फैसले के बाद टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी की समीक्षा करेगा, क्योंकि वह बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखा रहा है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आगामी टूर्नामेंट को लेकर यह फैसला क्षेत्र में बढ़े राजनीतिक तनाव के माहौल में सामने आया है।