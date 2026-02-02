Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC warns Pakistan for boycotting India match In T20 World Cup 2026 Said long term implications in the country
इंडिया मैच का बॉयकॉट करने पर ICC ने पाकिस्तान को चेताया, कहा- PCB समाधान निकाले वरना…

इंडिया मैच का बॉयकॉट करने पर ICC ने पाकिस्तान को चेताया, कहा- PCB समाधान निकाले वरना…

संक्षेप:

पाकिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में इंडिया मैच का बॉयकॉय कर दिया है। पाकिस्तान के फैसले पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने रिएक्ट किया है।

Feb 02, 2026 01:25 am ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

पाकिस्तान ने आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के खिलाफ अपने ग्रुप मैच का बॉयकॉट करने का फैसला किया है। टूर्नामेंट सात फरवरी से शुरू होगा। भारत बनाम पाकिस्तान मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होना था। पाकिस्तान सरकार ने रविवार को सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि उसने अपनी टीम को टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अनुमति दी है लेकिन भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे। इंडिया मैच का बॉयकॉट करने पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने पाकिस्तान को चेताया है। आईसीसी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) समाधान निकाले वरना देश में खेल पर असर पड़ सकता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने एक बयान में कहा, "आईसीसी ने पाकिस्तान सरकार के उस बयान को देखा, जिसमें उसने अपनी नेशनल टीम को आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप में चयनित भागीदारी का निर्देश दिया है। हालांकि, आईसीसी पीसीबी से आधिकारिक जवाब का इंतजार कर रहा है। चयनित भागीदारी निष्पक्षता और प्रतिस्पर्धात्मक ढांचे को कमजोर करती है। वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में सभी क्वालिफाई टीमों से समान शर्तों पर मैदान में उतरने की उम्मीद की जाती है।'' आईसीसी ने स्पष्ट किया कि वह नेशनल पॉलिसी के मामलों में सरकारों की भूमिका का सम्मान करता है लेकिन यह फैसला वर्ल्ड क्रिकेट और पाकिस्तान के फैंस के हित में नहीं।

ये भी पढ़ें:पाकिस्तान के बॉयकॉट से T20 WC में भारत का फायदा, नॉकआउट में क्या करेगा PCB?

आईसीसी ने कहा, ''उम्मीद है कि पीसीबी अपने देश में क्रिकेट पर इसके बड़े और लंबे समय तक होने वाले असर पर विचार करेगा। इससे ग्लोबल क्रिकेट इकोसिस्टम पर असर पड़ने की संभावना है, जिसका वह खुद सदस्य है। आईसीसी की प्राथमिकता टी20 वर्ल्ड कप का सफल आयोजन है, जिसकी जिम्मेदारी पीसीबी समेत सभी सदस्यों की है। उम्मीद है कि पीसीबी एक ऐसा समाधान निकालेगा जो सभी को मंजूर हो, और जिससे सभी के हितों की रक्षा हो।''

ये भी पढ़ें:बांग्लादेश के चक्कर में पाकिस्तान क्या हासिल करेगा? नकवी की लगी तगड़ी क्लास

बता दें कि पाकिस्तान के इस निर्णय को बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर किए जाने से जुड़ा एक राजनीतिक विरोध माना जा रहा है। आईसीसी ने सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश के भारत से श्रीलंका में मैच स्थानांतरित करने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने पहले कहा था कि वह इस फैसले के बाद टूर्नामेंट में अपनी भागीदारी की समीक्षा करेगा, क्योंकि वह बांग्लादेश के साथ एकजुटता दिखा रहा है। भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होने वाले आगामी टूर्नामेंट को लेकर यह फैसला क्षेत्र में बढ़े राजनीतिक तनाव के माहौल में सामने आया है।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
India Vs Pakistan ICC T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |