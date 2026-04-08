क्रिकेट कनाडा को ICC ने दी अंतिम चेतावनी, ‘सुधर जाओ, नहीं तो US की तरह बोर्ड पर…
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने क्रिकेट कनाडा को आखिरी चेतावनी दे दी है कि समय रहते सुधर जाओ नहीं तो फिर क्रिकेट को अपने अंडर कर लिया जाएगा और बोर्ड की भंग कर दिया जाएगा।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने कनाडा क्रिकेट बोर्ड को सीधी और आखिरी चेतावनी दे दी है। आईसीसी ने कहा है कि अब होशियार होने का समय है, नहीं तो हम यूएस की तरह क्रिकेट कनाडा पर कब्जा कर लेंगे। यह चेतावनी अचानक आई है, क्योंकि गवर्निंग बॉडी आमतौर पर बहुत धीरे काम करती है। क्रिकेट कनाडा को लंबी छूट आईसीसी ने दी, लेकिन अब चेतावनी जारी कर दी है कि अब उसे कुछ करना चाहिए। ICC ने यूएस क्रिकेट के मामले में तेजी इसलिए दिखाई थी, क्योंकि यह खेल 100 साल की लंबी गैरमौजूदगी के बाद 2028 में ओलंपिक खेलों में वापस आ रहा है। ICC एक ऐसे देश से पैसा कमाना चाहता है, जिसके पास सबसे ज्यादा मार्केटिंग पावर है।
क्रिकेट कनाडा के प्रेसिडेंट अमजद बाजवा ने कन्फर्म किया कि ICC ने एक ऑफिशियल को देश भेजा था, जो क्रिकेट कनाडा की एग्जीक्यूटिव मीटिंग में शामिल हुआ था और तभी यह कार्रवाई हुई। बाजवा ने कहा, "आईसीसी के अधिकारी ने साफ कर दिया था कि ICC हमारे एसोसिएशन को भी वैसे ही अपने कंट्रोल में ले लेगा, जैसे उसने यूएस में किया था।" लेकिन सवाल ये है कि आखिर क्यों? आईसीसी ने ऐसा कहा है। दरअसल, कई ऐसे मौके आए हैं जब इस पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई।
पिछले दो सालों में द टोरंटो सन (कनाडाई अखबार) ने एसोसिएशन की कई कमियों को उजागर किया है। इनमें एक CEO सलमान खान से जुड़ा मामला था, जिसमें कैलगरी पुलिस ने उन पर चोरी और धोखाधड़ी का आरोप लगाया था। 2014 और 2016 के बीच कैलगरी एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट लीग से फंड गायब हो गए थे। केस को 2017 तक के लिए टाल दिया गया। खान को शुरू में पूरी सैलरी के साथ सस्पेंड किया गया था, लेकिन बाद में उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया।
इसके बाद नेशनल कोच से जुड़े दो मामले उजागर हुए। पुबुदु दस्सनायके, जिन्होंने दो साल पहले देश को वर्ल्ड टी20 कप जिताया था और 2027 वर्ल्ड कप (50 ओवर) में भी जगह पक्की की थी, उन्हें बिना किसी वजह के निकाल दिया गया। दस्सनायके ने गलत तरीके से निकालने के लिए केस किया और यह केस अभी भी कोर्ट में है। इसके बाद खुर्रम राशिद चौहान कोच बने, लेकिन उनकी भी क्रिकेट कनाडा से सिलेक्शन को लेकर नहीं बनी।
आरोप है कि गैंबलिंग सिंडिकेट की वजह से सीसी ने ये बदलाव टीम में चाहे थे। सीसी के तीन सदस्य मैच पर सट्टा लगाते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ICC ने एक डेलीगेशन टोरंटो भेजा और मैच फिक्सिंग और गैर-कानूनी सट्टेबाजी के टेप दिए जाने के बावजूद कुछ नहीं हुआ। यहां तक कि कोच को पद छोड़ने के बाद भी मीडिया के सामने नहीं जाने दिया गया और उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई।
ग्लोबल टी20 लीग से भी जुड़ा एक मामला है, जिसमें बॉम्बे स्पोर्ट्स शामिल है, जो इस टूर्नामेंट की आयोजक है। इसके बाद इंटरनेशनल प्लेयर्स से जुड़ा मामला आया, जब उनकी दो महीने के लिए सैलरी फ्रीज कर दी गई। सीसी के सीईओ और कोषाध्यक्ष को लाखों की सैलरी मिलती रही।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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