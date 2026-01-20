Cricket Logo
U19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 में पहुंचने वाली 4 टीमें फाइनल, भारत ने भी किया क्वालीफाई, मगर पाकिस्तान...

U19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 में पहुंचने वाली 4 टीमें फाइनल, भारत ने भी किया क्वालीफाई, मगर पाकिस्तान...

संक्षेप:

U19 World Cup 2026 के सुपर 6 में पहुंचने वाली चार टीमों का ऐलान हो गया है। इनमें एक टीम भारत की भी है, जबकि पाकिस्तान की टीम अभी भी सुपर सिक्स के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है। हालांकि, एक और जीत से पाकिस्तान भी सुपर 6 में पहुंच जाएगा।

Jan 20, 2026 10:04 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ICC Under 19 World Cup 2026 के सुपर 6 में पहुंचने वाली चार टीमों का ऐलान हो गया है। इनमें एक टीम भारत की भी है, जबकि पाकिस्तान की टीम अभी भी सुपर सिक्स के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में सिर्फ 6 नहीं, बल्कि 12 टीमें सुपर 6 में पहुंचती हैं। एक तरह से ये डबल सुपर 6 कहा जा सकता है। इसका पूरा फॉर्मेट भी आपको इस स्टोरी में समझ में आजाएगा, इसके अलावा ये भी जानकारी आपको मिल जाएगी कि कौन-कौन सी टीम अब तक सुपर 6 स्टेज के लिए क्वालीफाई कर चुकी है।

दरअसल, आईसीसी मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 में 16 टीमों के 4-4 के ग्रुप में बांटा गया है। इनमें से ग्रुप ए में श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और जापान की टीम है। इस ग्रुप से श्रीलंका ने पहले दो मैच जीतकर सुपर 6 के लिए क्वालीफाई कर लिया है। ग्रुप बी में टीम इंडिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और बांग्लादेश की टीम है। इस ग्रुप से भारतीय टीम सुपर 6 में पहुंच गई है। ग्रुप सी की बात करें तो इसमें इंग्लैंड, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड और जिम्बाब्वे की टीम है। इंग्लैंड की टीम इस ग्रुप से आगे बढ़ चुकी है। ग्रुप डी में अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्टइंडीज और तंजानिया की टीम है। इसमें से अफगानिस्तान की टीम सुपर 6 में पहुंच गई है।

हर एक ग्रुप से टॉप 3-3 टीमें सुपर 6 में पहुंचेंगी, जहां दो ग्रुप बनाए जाएंगे। इनमें एक ग्रुप ए और डी ग्रुप का बनेगा, जबकि एक ग्रुप बी और सी टीमों का बनेगा। हर ग्रुप में चौथे नंबर पर रहने वाली टीमें टूर्नामेंट से बाहर होंगी, लेकिन उनको एक-एक मैच खेलने का मौका मिलेगा, जो उनकी पोजिशन डिसाइड करेगा कि वे किस नंबर पर रहेंगी।

उदाहरण के तौर पर सुपर 6 स्टेज की बात करें ग्रुप ए में टॉप पर रहने वाली टीम को ग्रुप डी की दूसरे और तीसरे नंबर की टीम से भिड़ना होगा, जबकि ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर रहने वाली टीम को ग्रुप डी की पहले और तीसरे नंबर की टीम से भिड़ना होगा। ग्रुप ए की तीसरे नंबर की टीम को ग्रुप डी की नंबर एक और नंबर दो टीम से भिड़ना होगा। यहां तक कि मैच जीत के पॉइंट्स और नेट रन रेट भी कैरी फॉरवर्ड होगा, जो आगे चलकर सेमीफाइनल के लिए अहम होगा। दोनों ग्रुप से टॉप की 2-2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी।

U19 World Cup
