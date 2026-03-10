चार्टर्ड फ्लाइट हुई कैंसिल तो ICC ने उठाया बड़ा कदम, भारत में फंसे खिलाड़ियों को मिली राहत

भारत में फंसे खिलाड़ियों की चार्टर्ड फ्लाइट कैंसिल होने पर आईसीसी ने एक बड़ा कदम उठाया। वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों ने अपना आखिरी मैच कोलकाता में खेला था।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने भारत में फंसी वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीम के लिए अलग-अलग व्यावसायिक उड़ानों में बुकिंग की क्योंकि कोलकाता से उड़ान भरने वाली उनकी चार्टर्ड उड़ान रद्द हो गई थी। इस मामले की जानकारी रखने वाले आईसीसी के एक सूत्र ने पीटीआई को बताया, ''वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका के सभी खिलाड़ियों की अलग-अलग व्यावसायिक विमान कंपनियों की उड़ान में बुकिंग की गई है। सभी की बुकिंग एक ही उड़ान में नहीं हो सकती लेकिन आईसीसी ने व्यक्तिगत बुकिंग का ध्यान रखा है। आईसीसी चेयरमैन जय शाह ने खुद बात की है और खिलाड़ियों को सुरक्षित स्वदेश वापसी का भरोसा दिलाया है।''

'कोच डेरेन सैमी स्वदेश के लिए रवाना' सूत्र ने कहा, ''यह बताना जरूरी है कि डेरेन सैमी (वेस्टइंडीज के हेड कोच) सोमवार रात को स्वदेश के लिए रवाना हो चुके हैं।'' कोलकाता में अपने आखिरी मैच खेलने वाली दो टीम (वेस्टइंडीज ने एक मार्च को सुपर आठ मुकाबला और दक्षिण अफ्रीका ने चार मार्च को सेमीफाइनल) ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में अंतरराष्ट्रीय वायु क्षेत्र पर लगी पाबंदियों रोक की वजह से उड़ान नहीं भर पाई हैं। इस स्थिति ने कई विमान कंपनियों को खाड़ी क्षेत्र के रास्ते जाने से बचने पर मजबूर कर दिया है। आईसीसी की साझेदार विमान कंपनी एमिरेट्स है और दुबई में वायु क्षेत्र बंद होने की वजह से वे अपनी उड़ानों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं।

किस वजह से कैंसिल हुई चार्टर्ड फ्लाइट? इन पाबंदियों की वजह से भारत से कैरेबिया और अफ्रीका की ओर की यात्रा बहुत मुश्किल हो गई जिससे क्रिकेट अधिकारियों को दूसरे रास्ते और चार्टर्ड इंतजामों पर गौर करना पड़ा। इससे पहले साझा की गई एक जानकारी के अनुसार दोनों टीम को मंगलवार दोपहर को कोलकाता से एक साझा चार्टर्ड उड़ान में जोहानिसबर्ग निकलना था। वहां से वेस्टइंडीज की टीम को एंटीगा जाना था। हालांकि बंगाल क्रिकेट संघ के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि कुछ दिक्कतों की वजह से उड़ान को तय समय से कुछ घंटे पहले रद्द कर दिया गया। वेस्टइंडीज और दक्षिण अफ्रीका की टीम को भेजे गए संदेश में कहा गया, ''मंगलवार दोपहर की ताजा जानकारी के मुताबिक 'चार्टर्ड उड़ान रद्द कर दी गई है और इस बारे में कोई और जानकारी नहीं मिली है'।'' स्थानीय अधिकारी ने बताया, ''लॉजिस्टिक से जुड़ी दिक्कतों की वजह से शायद चार्टर्ड उड़ान आखिरी मिनट में रद्द हो गई होगी।''