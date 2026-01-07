ICC का बांग्लादेश को साफ संदेश- भारत में आकर T20 वर्ल्ड कप खेलो या फिर...
ICC का बांग्लादेश को साफ संदेश पहुंच गया है। आईसीसी ने बांग्लादेश को साफ कर दिया है कि या तो भारत में T20 वर्ल्ड कप खेलो या फिर अपने पॉइंट्स गंवाओ। बांग्लादेश ने मुस्तफिजुर रहमान को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया है।
T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड यानी बीसीबी को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी आईसीसी ने साफ बोल दिया है कि या तो भारत में आकर टूर्नामेंट खेलो या फिर अपने पॉइंट्स गंवाए। पॉइंट्स गंवाने का सीधा सा मतलब है कि अगर बांग्लादेश की टीम भारत में नहीं खेलती है तो उसे लीग फेज में कोई भी पॉइंट्स नहीं मिलेगा और टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ जाएगा, क्योंकि संयोग से सारे मैच बांग्लादेश के भारत में हैं और बिना पॉइंट्स के आप सुपर 8 के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकते।
दरअसल, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने उस समय भारत में टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलने का मुद्दा आईसीसी के सामने उठाया था, जब बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से बाहर करने का निर्देश दिया था। आईसीसी बीसीबी की मांग को स्वीकार करती हुई नजर नहीं आ रही है। ईएसपीएनक्रिकइंफो की रिपोर्ट की मानें तो मंगलवार 6 जनवरी को हुई एक वर्चुअल मीटिंग में ICC ने BCB से कहा कि वह सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत के बाहर खेलने की BCB की रिक्वेस्ट को मना कर रहा है।
रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि ICC ने BCB से कहा है कि बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत आना होगा, नहीं तो पॉइंट्स गंवाने का खतरा रहेगा। हालांकि, BCB ने दावा किया है कि गवर्निंग बॉडी ने उन्हें ऐसा कोई अल्टीमेटम नहीं दिया है। मंगलवार के फैसले के नतीजे पर BCCI या BCB की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी भी नहीं दी गई है।
आईसीसी के इस कदम से ये भी साफ हो गया है कि जो भी टीम किसी देश में टूर्नामेंट नहीं खेलेगी, उसे पॉइंट्स गंवाने पड़ेंगे। पहले भी ऐसा हुआ है और अब भी ऐसा ही होगा। क्रिकेट इतिहास में अब तक कुल 4 बार ऐसा हुआ है जब किसी टीम ने ICC टूर्नामेंट के दौरान किसी देश में मैच खेलने से इनकार किया और प्रतिद्वंद्वी टीम को 'वॉकओवर' या 'फोरफीट' दी है। ये सभी मामले सुरक्षा कारणों या राजनीतिक अस्थिरता से जुड़े थे। 1996 के वनडे वर्ल्ड कप में दो बार और इतनी ही बार 2003 के वनडे विश्व कप में देखने को मिला था। भारत और पाकिस्तान के मामले में चीजें अलग हैं, जो कि अब हाइब्रिड मॉडल पर ही एसीसी या आईसीसी के इवेंट्स खेलते हैं।