ICC Test Rankings Upheaval Mohammed Siraj Ravindra Jadeja achieved career best rating Kuldeep Yadav KL Rahul also jump ICC टेस्ट रैंकिंग में तगड़ी उठापटक, सिराज-जडेजा का नया कारनामा; कुलदीप और राहुल ने भी लगाई छलांग, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़ICC Test Rankings Upheaval Mohammed Siraj Ravindra Jadeja achieved career best rating Kuldeep Yadav KL Rahul also jump

ICC टेस्ट रैंकिंग में तगड़ी उठापटक, सिराज-जडेजा का नया कारनामा; कुलदीप और राहुल ने भी लगाई छलांग

Latest ICC Test Rankings: भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में नया कारनामा अंजाम दिया है। स्पिनर कुलदीप यादव और बल्लेबाज केएल राहुल ने भी छलांग लगाई है।

Md.Akram लाइव हिन्दुस्तानWed, 8 Oct 2025 02:21 PM
share Share
Follow Us on
ICC टेस्ट रैंकिंग में तगड़ी उठापटक, सिराज-जडेजा का नया कारनामा; कुलदीप और राहुल ने भी लगाई छलांग

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को टेस्ट प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें तगड़ी उठापटक देखने को मिली। भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने नया कारनामा अंजाम दिया है। उन्होंने अहमदाबाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में शानदार प्रदर्शन के बाद इस अपने करियर की बेस्ट रेटिंग हासिल की है। सिराज खाते में फिलहाल 718 रेटिंग अंक हैं। वह तीन पायदान ऊपर चढ़कर 12वें पर पहुंच गए हैं। 31 वर्षीय सिराज ने अहमदाबाद टेस्ट में कुल सात विकेट चटकाए। भारतीय टीम ने यह मैच एक पारी और 140 रनों से अपने नाम किया।

कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव ने सात स्थानों की छलांग लगाई है। वह अब संयुक्त रूप से 21वें पायदान पर आ गए हैं। उनके और पाकिस्तान के स्पिनर साजिद खान के 644-644 अंक हैं। कुलदीप ने अहमदाबाद टेस्ट में चार शिकार किए। मैच में तीन विकेट लेने वाले स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह शीर्ष पर बरकरार हैं। उनके 885 अंक हैं। साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा (851) दूसरे और न्यूजीलैंड के मैट हनरी (846) तीसरे नंबर पर हैं।

ये भी पढ़ें:दुनिया गाली देगी, बाप के साथ ऑटो...जब धोनी ने कराया मोहम्मद सिराज का सच्चाई

टेस्ट बल्लेबाजों की रैंकिंग में भी बदलाव हुआ। अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा ने अपने करियर की नई सर्वोच्च रेटिंग हासिल की है। उनके 644 अंक हैं। वह छह स्थान की छलांग लगाकर 25वें पर पहुंच गए हैं। 36 वर्षीय जडेजा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में नाबाद शतक जड़ने के अलावा चार विकेट लिए थे। वह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। दाएं हाथ के बल्लेबाज केएल राहुल ने भी शतक जमाया था और वह टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में चार स्थान चढ़कर 35वें स्थान पर चले गए हैं। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट की बादशाहत कायम है। वह 908 अकों के साथ टॉप पर हैं।

ये भी पढ़ें:टेस्ट में सबसे ज्यादा मैच जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी, जडेजा की फिफ्टी पूरी

वहीं, जडेजा (430 अंक) टेस्ट ऑलराउंडर्स की सूची में शीर्ष पर बने हुए हैं। दूसरे नंबर बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज हैं, जिनके 305 अंक हैं। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान और स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोकस (295) तीसरे नंबर पर हैं। भारतीय ऑलराउंडर वॉशिंगटन सुंदर टॉप-10 की दहलीज पर पहुंच गए हैं। वह चार स्थान के फायदे के साथ 11वें स्थान पर हैं। भारत और वेस्टइंडीज के बीच दो टेस्ट की सीरीज का आखिरी मुकाबला 10 अक्टूबर से दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में आयोजित होगा।

Mohammad Siraj Ravindra Jadeja Icc Test Rankings अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |