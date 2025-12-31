ICC Test Rankings: बुमराह के पीछे पड़े स्टार्क, टंग ने किया दंग; ब्रूक ने स्मिथ और विलियमसन को धकेला
Latest ICC Test Rankings: ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। इंग्लैंड के तीन पेसर्स को भी ताजा रैंकिंग में फायदा मिला है।
Latest ICC Test Rankings: इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को पुरुष खिलाड़ियों की ताजा टेस्ट रैंकिंग जारी की है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क गेंदबाजों की सूची में जसप्रीत बुमराह के पीछे पड़े हैं। स्टार्क संयुक्त रूप से दूसरे पायदान पर पहुंच गए हैं। उनके और पाकिस्तान के स्पिनर नोमान अली के खाते में 843 रेटिंग अंक हैं। बुमराह 879 अंकों के साथ शीर्ष पर काबिज हैं। स्टार्क ने मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे एशेज टेस्ट में चार विकेट चटकाए थे। ऑस्ट्रेलिया को बॉक्सिंग डे टेस्ट में चार विकेट से हार का सामना करना पड़ा। हालांकि, मेजबान ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 3-1 से आगे है।
गेंदबाज जोश टंग ने किया दंग
मेलबर्न में दो दिन के अंदर खत्म हुए टेस्ट में सभी 36 विकेट तेज गेंदबाजों ने झटके। इंग्लैंड के तीन पेसर्स को रैंकिंग में फायदा मिला है। जोश टंग ने दंग कर दिया है। वह 13 स्थान की छलांग लगाकर 30वें पर पहुंच गए हैं। उनके 573 अंक हैं। वह मेलबर्न टेस्ट में प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। उन्होंने पहली पारी में पांच और दूसरी पारी में दो शिकार किए। गस एटकिंसन ने भी जीत में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। उन्होंने कुल तीन विकेट लिए और रैंकिंग में चार स्थान चढ़कर रवींद्र जडेजा की बराबरी कर ली। दोनों 698 अंकों के साथ 13वें नंबर पर हैं। ब्रायडन कार्स (638) ने पांच विकेट लिए और वह छह स्थान ऊपर 23वें पर आ गए।
ब्रूक ने तीन प्लेयर को थकेला
एटकिंसन को टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग (238) में भी लाभ मिला है। वह आठवें स्थान पर चले गए हैं जबकि इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स (316) तीसरे स्थान पर कायम हैं। जडेजा लंबे समय से नंबर-1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं। उनके 455 अंक हैं। वहीं, टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक (46) तीन पायदान चढ़कर दूसरे पर पहुंच गए हैं। उन्होंने मेलबर्न में 41 और नाबाद 22 रनों की पारी खेली। ब्रूक ने न्यूजीलैंड के केन विलियमसन (822), ऑस्ट्रेलिया के ट्रैविस हेड (816) और स्टीव स्मिथ (811) को क्रमश: तीसरे, चौथे और पांचवें नंबर पर धकेल दिया है। इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट (867) की बादशाहत बरकरार है।