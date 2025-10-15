ICC Test Rankings: कुलदीप यादव ने हासिल की करियर की बेस्ट रैंकिंग, यशस्वी को भी हुआ फायदा

संक्षेप: भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव ने करियर की बेस्ट टेस्ट रैंकिंग हासिल कर ली है। वेस्टइंडीज सीरीज समाप्त होने के बाद सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को भी फायदा हुआ है।

भारत के बाएं हाथ के कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव (आठ विकेट) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में दूसरे मैच में शानदार प्रदर्शन करने के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) की टेस्ट गेंदबाजों की रैंकिंग में अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 14वीं रैंकिंग हासिल की। कुलदीप ने बुधवार को जारी की गई रैंकिंग में सात स्थान की छलांग लगाई जबकि वेस्टइंडीज के जोमेल वारिकन और कप्तान रोस्टन चेज क्रमश: दो और चार स्थान आगे 30वें और 57वें स्थान पर पहुंच गए।

बल्लेबाजी रैंकिंग में भारत के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल पहली पारी में 175 रन बनाने के बाद दो स्थान ऊपर पांचवें जबकि केएल राहुल 38 और नाबाद 58 रन की पारियों से दो स्थान ऊपर 33वें स्थान पर पहुंच गए। वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों में शाई होप (34 स्थान ऊपर 66वें स्थान पर) और जॉन कैम्पबेल (छह स्थान ऊपर 68वें स्थान पर) को फायदा हुआ है। इन दोनों ने वेस्टइंडीज की दूसरी पारी में शतक बनाए थे।