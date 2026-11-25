ICC टेस्ट रैंकिंग में तगड़ी उठापटक, बुमराह बने नंबर-2; गिल ने लगाई छलांग और यशस्वी टॉप 10 में पहुंचे
Latest ICC Test Rankings: जसप्रीत बुमराह समेत कई भारतीय खिलाड़ियों को आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में फायदा हुआ है। साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स भी आगे बढ़े हैं।
इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को पुरुष टेस्ट प्लेयर्स की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें तगड़ी उठापटक देखने को मिली। भारत के धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह संयुक्त रूप से नंबर-2 बन गए हैं। वह टेस्ट गेंदबाजों की लिस्ट में तीन पायदान चढ़े हैं। बुमराह के खाते में फिलहाल 856 रेटिंग अंक हैं। उन्होंने हाल ही में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ ड्ऱॉ हुए पहले टेस्ट में पांच विकेट चटकाए। इंग्लैंड के ओली रॉबिन्स के भी 856 अंक हैं। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क (881) नंबर-1 टेस्ट गेंदबाज है। टॉप 15 में बुमराह एकमात्र भारतीय हैं। मोहम्मद सिराज 17वें और रवींद्र जडेजा 18वें स्थान पर हैं। दोनों को वेलिंगटन टेस्ट में खेलने का मौका नहीं मिला था।
कगिसो रबाडा छठे नंबर पर पहुंचे
साउथ अफ्रीका के स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा भी आगे बढ़े हैं। जोहानसबर्ग रबाडा जोहानसबर्ग में बांग्लादेश के विरुद्ध पहले टेस्ट में आठ विकेट लेने के बाद दो पायदान ऊपर छठे नंबर पर आ गए हैं। वह प्लेयर ऑफ द मैच चुना गए थे। पाकिस्तान के मोहम्मद अब्बास दो स्थान चढ़कर 12वें नंबर पर चले गए हैं। उन्होंने रावलपिंडी में श्रीलंका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में 6 विकेट हासिल किए थे। टेस्ट बल्लेबाजों की सूची में साउथ अफ्रीके कप्तान टेम्बा बावुमा एक पायदान ऊपर तीसरे नंबर पर आ गए हैं। उन्होंने जोहानसबर्ग टेस्ट में नाबाद 68 रन बनाए थे। साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 9 विकेट से रौंदा था।
गिल और यशस्वी ने लगाई छलांग
इंग्लैंड के हैरी ब्रूक नंबर-1 टेस्ट बल्लेबाज हैं। उनके 861 अंक हैं। इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान जो रूट (816) दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। भारत के विकेटकीपर ऋषभ पंत एक स्थान चढ़कर छठे नंबर पर चल गए हैं। उन्होंने वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के खिलाफ 128 रनों की शानदार पारी खेली थी। भारतीय कप्तान शुभमन गिल तीन स्थान की छलांग लगाकर सातवें पायदान पर चले गए हैं। वह पहले टेस्ट में सिर्फ दो रनों से शतक से चूक गए थे। यशस्वी जायसवाल टॉप 10 में पहुंच गए हैं। वह पांच स्थान ऊपर चढ़कर नौवें पर आ गए हैं। सलामी बल्लेबाज यशस्वी ने 85 रनों का योगदान दिया था।
टॉप 10 के बाहर भी बदलाव हुआ
टेस्ट बल्लेबाजों की फेहरिस्त में टॉप 10 के बाहर भी बदलाव हुआ है। साउथ अफ्रीका के रयान रिकेल्टन (10 पायदान ऊपर चढ़कर 15वें पर), न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स (13 पायदान ऊपर चढ़कर 17वें पर) और श्रीलंका के सोनल दिनुशा (चार पायदान ऊपर चढ़कर 19वें पर) को फायदा हुआ है। रबाडा (तीन पायदान ऊपर चढ़कर 10वें पर) और फिलिप्स (चार पायदान ऊपर चढ़कर 12वें पर) को टेस्ट ऑलराउंडर्स की सूची में भी लाभ है। साउथ अफ्रीका के स्टार मार्को यान्सन (440) फिलहाल नंबर-1 टेस्ट ऑलराउंडर हैं। भारत के अनुभवी ऑलराउंडर जडेजा (414) दूसरे पायदान पर हैं।
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