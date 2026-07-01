जसप्रीत बुमराह और ट्रैविस हेड की घर बैठे आई मौज, टेस्ट रैंकिंग में एकसाथ मिली बादशाहत
Latest ICC Test Rankings: तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज ट्रैविस हेड टेस्ट रैंकिंग में नंबर-1 बन गए हैं। जो रूट और मैट हेनरी को नुकसान उठाना पड़ा है।
भारत के धाकड़ पेसर जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज ट्रैविस हेड की घर बैठे मौज आ गई है। दोनों को बुधवार को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) द्वारा जारी टेस्ट प्लेयर्स रैंकिंग में एकसाथ बादशाहत मिल गई। बुमराह टेस्ट बॉलर्स की लिस्ट में मैट हेनरी को पछाड़कर नंबर-1 बने हैं। बुमराह के खाते में फिलहाल 870 रेटिंग अंक हैं। उन्होंने आखिरी टेस्ट मैच दिसंबर 2025 में खेला था। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज हेनरी ( 861 अंक) पिछले हफ्ते शीर्ष पर पहुंचे थे लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट में नहीं खेलने के कारण दूसरे स्थान पर खिसक गए। न्यूजीलैंड ने नॉटिंघम में आयोजित मुकाबला 160 रनों से जीता। न्यूजीलैंड ने तीन मैचों की टेस्ट सीरीज पर 2-1 से कब्जा जमाया।
टैविस हेड ने जो रूट को धकेला
वहीं, टैविस हेड ने दो स्थान की छलांग लगाकर बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंचे हैं। उनके 853 अंक हैं। हेड ने इंग्लैंड के दिग्गज बल्लेबाज जो रूट (840) से बादशाहत छीनी हो, जो तीसरे स्थान पर लुढ़क गए। हेड आखिरी बार टेस्ट मैच में जनवरी 2026 में मैदान पर उतरे थे। उन्होंने ऑ्स्ट्रेलिया के लिए पिछले इंटरनेशनल मैच फरवरी में खेला था। रूट के हमवतन हैरी ब्रूक (852) दूसरे नंबर पर बरकरार हैं। रूट नॉटिंघम टेस्ट की दोनों पारियों में फ्लॉ रहे थे जबकि ब्रूक ने एक अर्धशतक जमाया। टॉप-10 बल्लेबाजों में भारत के दो खिलाड़ी है। कप्तान शुभमन गिल (743) छठे और ओपनर यशस्वी जायसवाल (733) नौवें पायदान पर हैं। न्यूजीलैंड के रचिन रवींद्र (दो पायदान ऊपर सातवें), डेरिल मिचेल (पांच पायदान ऊपर 11वें), डेवोन कॉनवे (14 पायदान ऊपर 15वें) और टॉम लैथम (12 पायदान ऊपर 31वें) ने बड़ी छलांग लगाई है।
ऑलराउंडर स्टोक्स दो स्थान चढ़े
रचिन तीसरे टेस्ट में सेंचुरी से चूक गए थे। डेरिल, कॉनवे और लैथम के बल्ले से शतक निकला था। कीवी पेसर नाथन स्मिथ (आठ पायदान ऊपर 38वें) बैटर्स की लेटेस्ट रैंकिंग में आगे बढ़े हैं। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने टेस्ट ऑलराउंडर्स की सूची में दो पायदान ऊपर चढ़कर अपना इंटरनेशनल करियर तीसरे स्थान पर खत्म किया। स्टोक्स ने नॉटिंघम टेस्ट के चौथे दिन रिटायरमेंट की घोषणा की थी। उन्होंने आखिरी मैच में 15 और 30 रनों की पारी खेलने अलावा कुल 6 विकेट चटकाए। श्रीलंका पर शानदार टेस्ट जीत के बाद वेस्टइंडीज के दो तेज गेंदबाजों को भी फायदा हुआ है। शमर जोसेफ टेस्ट बॉलर्स की लिस्ट में नौ पायदान चढ़कर 14वें और केमार रोच चार पायदान चढ़कर 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं।
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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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