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ICC T20I Rankings: श्रेयस अय्यर ने लगाई 425 स्थान की छलांग, इंग्लिश प्लेयर्स की बल्ले-बल्ले; भारतीय है नंबर-1

By Md.Akram
लाइव हिन्दुस्तान
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Latest ICC Men's Player Rankings: भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर की रैंकिंग में टॉप-100 में एंट्री हो गई है। इंग्लिश प्लेयर्स का जमकर फायदा हुआ है। भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 सीरीज जारी है।

ICC T20I Rankings: श्रेयस अय्यर ने लगाई 425 स्थान की छलांग, इंग्लिश प्लेयर्स की बल्ले-बल्ले; भारतीय है नंबर-1

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को पुरुष टी20 खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है। इंग्लिश प्लेयर्स की टी20 रैंकिंग में बल्ले-बल्ले हो गई है। इंग्लैंड के जैकब बेथेल T20I बल्लेबाजों की लिस्ट में सात स्थान चढ़कर आठवें पर आ गए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ दूसरे मैच में 46 गेंदों पर नाबाद 76 रनों की पारी खेली थी। इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना रखी है। सीरीज का पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था। इंग्लैंड के ऑलराउंडर सैम करन बैटिंग रैंकिंग में 12 स्थान ऊपर 108वें नंबर पर आ गए हैं। वह इतने ही स्थान चढ़कर बॉलिंग रैंकिंग में 71वें नंबर पर आ गए हैं। वह ऑलराउंडर्स रैंकिंग में छह स्थान ऊपर संयुक्त रूप से 13वें नंबर पर चले गए हैं। सैम ने दूसरे मैच में 33 रन देकर तीन विकेट चटकाए जबकि तीसरे मुकाबले में नाबाद 41 रन बनाए थे। भारत को तीसरे मैच में 125 रनों से हार मिली, जो T20I इतिहास में उसकी सबसे बड़ी शिकस्त है।

श्रेयस अय्यर ने लगाई 425 स्थान की छलांग

भारतीय टी20 टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने बैटर्स की सूची में 425 स्थान की छलांग लगाई हैं। वह अब 93वें नंबर पर आ गए हैं। अय्यर की कप्तानी की शुरुआत भले ही अच्छी नहीं रही लेकिन इंग्लैंड में पहले मैच में 68 रन बनाकर उन्होंने प्रभावित किया। उन्होंने दूसरे मुकाबले में 37 रन जुटाए। हालांकिस तीसरे मैच में 5 रन ही बना सके। भारत के विकेटकीपर ईशान किशन नंबर-1 बल्लेबाज हैं। उन्होंने दूसरे मैच में 49 रनों की पारी खेली थी लेकिन नॉटिंघम में 13 रन ही जोड़े पाए। अभिषेक शर्मा दूसरे स्थान पर बरकरार हैं। उनका तीसरे मैच में 13 रन बटोरे थे। टॉप-10 में तीन भारतीय हैं। तिलक वर्मा छठे स्थान पर कायम हैं।

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टॉप-3 में पहुंचे इंग्लैंड के स्पिनर आदिल राशिद

वहीं, इंग्लैंड के अनुभवी स्पिनर आदिल राशिद बॉलिंग रैंकिंग में एक स्थान ऊपर तीसरे पर पहुंच गए हैं। उन्होंने नॉटिंघम में 14 रन खर्च किए और दो विकेट झटके। पेसर जोश टंग यहां चार विकेट लिए और 301वें स्थान पर आ गए हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान नंबर-1 गेंदबाज हैं। इंग्लैंड के विल जैक्स ने भी सीरीज में असरदार प्रदर्शन किया। उन्होंने दो अहम विकेट लिए, जिससे ऑलराउंडर्स रैंकिंग में छह स्थान चढ़कर सातवें पर पहुंच गए। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा नंबर-1 ऑलराउंडर हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का चौथा मैच गुरुवार को ब्रिस्टल में आयोजित होगा।

Md.Akram

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मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


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