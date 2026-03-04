होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

T20I रैंकिंग में तगड़ी हलचल, फरहान ने खतरे में डाली अभिषेक की बादशाहत; ईशान और हार्दिक का फायदा

Mar 04, 2026 04:06 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Latest ICC T20I Player Rankings: साहिबजादा फरहान दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। वह अभिषेक शर्मा से रेटिंग अंकों के मामले में ज्यादा पीछे नहीं हैं। ईशान किशन और हार्दिक पांड्या का फायदा हुआ है।

T20I रैंकिंग में तगड़ी हलचल, फरहान ने खतरे में डाली अभिषेक की बादशाहत; ईशान और हार्दिक का फायदा

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को पुरुष टी20 खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है, जिसमें तगड़ी हलचल देखने को मिली। पाकिस्तान के सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान ने अभिषेक शर्मा की बादशाहत खतरे में डाल दी है। वह बल्लेबाजों की लिस्ट में एक पायदान चढ़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। उनके खाते में 848 रेटिंग अंक हो गए हैं। भारत के युवा ओपनर अभिषेक 874 अंकों के साथ शीर्ष पर हैं। हालांकि, अभिषेक और फरहान के बीच सिर्फ 26 अंकों का अंतर रह गया है। पाकिस्तान के टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बावजूद फरहान टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा (7 मैचों में 383) रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। उन्होंने दो शतक जमाए। अभिषेक ने छह मैचों में सिर्फ 80 रन बनाए हैं। उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ फिफ्टी जड़कर फॉर्म में वापसी की लेकिन वेस्टइंडीज के सामने फ्लॉप रहे।

ईशान का फायदा, सूर्या का हुआ नुकसान

इंग्लैंड के फिल सॉल्ट (803) तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। भारत के ईशान किशन (783) और तिलक वर्मा (749) को एक-एक स्थान का फायदा हुआ है। ईशान चौथे और तिलक छठे नंबर पर पहुंच गए हैं। भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव (739) सातवें पर हैं। उन्हें एक पायदान का नुकसान उठाना पड़ा। साउथ अफ्रीका के डेवाल्ड ब्रेविस (737) एक स्थान ऊपर आठवें स्थान पर आ गए हैं। जिम्बाब्वे के रन मशीन ब्रायन बेनेट भी ध्यान खींचने वाले खिलाड़ी रहे। उन्होंने टूर्नामेंट में छह मैचों में 292 रन जुटाए और रैंकिंग में छह स्थान चढ़कर 11वें स्थान पर चले गए। साउथ अफ्रीका के रयान रिकेल्टन (दो स्थान ऊपर 13वें पर) और कप्तान एडन मार्करम (चार स्थान ऊपर 16वें पर) भी आगे बढ़े हैं।

ये भी पढ़ें:विराट कोहली Vs साहिबजादा फरहान: 1 WC संस्करण में किसके ज्यादा शतक-अर्धशतक और रन?

सिर्फ इतने अंकों की वरुण चक्रवर्ती की बढ़त

टी20 गेंदबाजों की सूची में भी टॉप पर सेम कहानी है। भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती की लीड महज 18 रेटिंग अंकों की रह गई है। वह 771 अंकों के साथ नंबर-1 गेंदबाज हैं। चक्रवर्ती ने अब तक टूर्नामेंट में 12 विकेट लिए हैं। अफगानिस्तान के राशिद खान (753) दूसरे नंबर पर हैं।पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद दो स्थान चढ़कर तीसरे पर आ गए हैं। भारत के पेसर जसप्रीत बुमराह (एक स्थान ऊपर सातवें पर) और अर्शदीप सिंह (छह स्थान ऊपर 13वें पर) को लाभ हुआ है। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज लियाम डॉसन के नौ स्थान चढ़कर 14वें और दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी छह स्थान ऊपर 20वें पर चले गए हैं।

ये भी पढ़ें:क्या चक्रवर्ती की मिस्ट्री बन जाएगी हिस्ट्री? T20 WC में इस तरह निपट रहे बैटर

ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या एक स्थान ऊपर

जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर रजा टी20 ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में टॉप पर बरकरार हैं। उनके 328 अंक हैं। भारत के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अब उनके सबसे करीबी चैलेंजर हैं। हार्दिक एक स्थान के फायदे के साथ पाकिस्तान के सईम अयूब को तीसरे नंबर पर धकेल दिया है। हार्दिक के 284 और अयूब के 275 अंक हैं। ऑलराउंडर्स की लिस्ट में वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर ने अच्छी छलांग लगाई है। अनुभवी खिलाड़ी होल्डर आठ स्थान ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर आ गए हैं। वेस्टइंडीज टीम आखिरी सुपर-8 मैच में भारत के हाथों हारने के बाद बाहर हुई।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
T20 World Cup Abhishek Sharma Ishan Kishan अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।