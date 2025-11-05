ICC T20I Rankings: बाबर आजम ने की शुभमन गिल की बराबरी, इन 2 भारतीयों का सिंहासन बरकरार

संक्षेप: Latest ICC T20I Rankings: कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को ताजा आईसीसी टी20 रैंकिंग में फायदा हुआ है। बाबर आजम ने शुभमन गिल की बराबर कर ली है। वहीं, दो भारतीय खिलाड़ियों का सिंहासन बरकरार है।

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने बुधवार को पुरुष टी20 खिलाड़ियों की ताजा रैंकिंग जारी की है। रैंकिंग में कई पाकिस्तानी खिलाड़ियों को फायदा हुआ है। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने शुभमन गिल की बराबरी कर ली है। वह 9 स्थान की छलांग लगाकर संयुक्त रूप से 30वें पर पहुंच गए हैं। बाबर के 563 रेटिंग अंक हैं। भारतीय टी20 टीम के उपकप्तान गिल और न्यूजीलैंड के फिन एलन के खाते में भी 563 अंक हैं। बाबर ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की घरेलू टी20 सीरीज में कुल 86 रन बनाए, जिसमें अर्धशतक शामिल है। पाकिस्तान ने यह सीरीज 2-1 से जीती।

पाकिसतान के कप्तान सलमान आगा (10 पायदान ऊपर 54वें पर) और साइम अयूब (10 स्थान चढ़कर 39वें पर) आगे बढ़े हैं। वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप (दो स्थान ऊपर 12वें पर), बांग्लादेश के बाएं हाथ के बल्लेबाज तनजीद हसन (20 स्थान चढ़कर 17वें पर), अफगानिस्तान के रहमानुल्लाह गुरबाज (तीन स्थान ऊपर 15वें पर) और इब्राहिम जादरान (छह पायदान चढ़कर 20वें पर) की रैंकिंग में सुधार हुआ है। भारत के अभिषेक शर्मा नंबर-1 टी20 बल्लेबाज हैं। उनके 925 अंक हैं। अभिषेक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जारी पांच टी20 मैचों की सीरीज के तीन मुकाबलों में 112 रन बना चुके हैं।

वहीं, भारत के स्पिनर वरुण चक्रवर्ती का भी सिंहासन बरकरार है। वह 799 अंकों के साथ नंबर-1 टी20 गेंदबाज हैं। गेंदबाजों की लिस्ट में कई खिलाड़ियों ने बढ़त हासिल की है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड दो पायदान चढ़कर 10वें स्थान पर आ गए हैं। बांग्लादेश के मुजीब उर रहमान (13 स्थान ऊपर 14वें पर) और महेदी हसन (छह पायदान चढ़कर 17वें पर) के अलावा वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर (नौ स्थान छलांग लगाकर 23वें पर) और रोस्टन चेज (13 पायदान ऊपर 38वें स्थान) ने भी रैंकिंग में सुधार किया है।