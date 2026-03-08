संजू सैमसन के पास कोहली-बुमराह के क्लब में शामिल होने का सुनहरा मौका, बनेंगे ऐसा करने वाले मात्र तीसरे भारतीय
संजू सैमसन के पास आईसीसी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनकर विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह बनने का शानदार मौका है। वह आईसीसी द्वारा नॉमिनेट किए गए 8 खिलाड़ियों में एकमात्र भारतीय हैं।
ICC T20 World Player of the Tournament award winners: इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल आज यानी रविवार, 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाना है। पिछले दो मैचों में शानदार बल्लेबाजी करने वाले संजू सैमसन के पास विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के क्लब में शामिल होने का शानदार मौका है। अगर आज संजू सैमसन एक और शानदार पारी खेलते हैं तो वह ऐसा कर सकते हैं। बता दें, सैमसन ने वेस्टइंडीज के खिलाफ ‘वर्चुअल क्वार्टर फाइनल’ में नाबाद 97 रन बनाए थे, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में उन्होंने 89 रनों की शानदार पारी खेली थी।
संजू सैमसन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने के दावेदार
आईसीसी ने IND vs NZ फाइनल से पहले प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के दावेदारों की लिस्ट जारी कर दी थी। इस लिस्ट में एकमात्र भारतीय संजू सैमसन हैं। वहीं न्यूजीलैंड के दो खिलाड़ी -रचिन रविंद्र और टिम साइफर्ट- इस लिस्ट में शामिल हैं। सैमसन अगर आज बड़ा स्कोर कर भारत की जीत में अहम भूमिका निभाते हैं तो उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के अवॉर्ड से नवाजा जा सकता है। अगर वह इस अवॉर्ड को जीतने में कामयाब रहते हैं तो वह यह अवॉर्ड जीतने वाले विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह के बाद तीसरे भारतीय बन सकते हैं।
कोहली और बुमराह कब बने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट
पिछले नौ टी20 वर्ल्ड कप एडिशन में, 2007 और 2024 के बीच आठ अलग-अलग खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बने हैं। भारत के लेजेंड विराट कोहली अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें यह सम्मान 2 बार मिला है, कोहली ने 2014 और 2016 दोनों एडिशन में शानदार प्रदर्शन कर प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीता था। कोहली ने 2014 में 319 रन बनाए थे, जब भारत श्रीलंका के खिलाफ फाइनल में हार गया था। वह 2016 में 273 रन बनाने में कामयाब रहे थे, भारत इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गया था। वहीं जसप्रीत बुमराह को 2024 टी20 वर्ल्ड कप में इस अवॉर्ड से नवाजा गया था।
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाले खिलाड़ी-
|प्लेयर
|टीम
|साल
|मैच
|रन
|विकेट
|शाहिद अफरीदी
|पाकिस्तान
|2007
|7
|91
|12
|तिलकरत्ने दिलशान
|श्रीलंका
|2009
|7
|317
|0
|केविन पीटरसन
|इंग्लैंड
|2010
|6
|248
|0
|शेन वॉटसन
|ऑस्ट्रेलिया
|2012
|7
|249
|11
|विराट कोहल
|इंडिया
|2014
|6
|319
|0
|विराट कोहली
|इंडिया
|2016
|5
|273
|1
|डेविड वॉर्नर
|ऑस्ट्रेलिया
|2021
|7
|289
|0
|सैम कुर्रन
|इंग्लैंड
|2022
|6
|12
|13
|जसप्रीत बुमराह
|इंडिया
|2024
|8
|–
|15
लेखक के बारे में
