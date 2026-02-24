होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
जिम्बाब्वे को मिली शर्मनाक 'शतकीय' हार, मगर कप्तान ने नहीं की कोई बहानेबाजी; दिया ये बयान

Feb 24, 2026 06:10 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जिम्बाब्वे को वेस्टइंडीज ने 107 रनों से हरा दिया, लेकिन जिम्बाब्वे की टीम के कप्तान ने कोई बहानेबाजी नहीं की। उन्होंने साफ कहा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर गेम से कुछ सीख नहीं पाएंगे। 

जिम्बाब्वे की टीम भले ही 107 रनों से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का सुपर 8 का मुकाबला हार गई, लेकिन कप्तान सिंकदर रजा ने कोई बहानेबाजी नहीं की। अभी तक जिम्बाब्वे की टीम श्रीलंका में खेल रही थी और 4 में से 3 मैच जीते थे, जिनमें ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को जिम्बाब्वे ने हराया था। इस टी20 वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे का भारत में ये पहला मैच था, जिसमें करारी हार मिली, लेकिन कप्तान ने कहा कि वेन्यू बदलने पर हम हार का ठीकरा नहीं फोड़ सकते। ऐसा करेंगे तो हम सीख नहीं पाएंगे।

सिंकदर रजा ने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी में सबसे पहले तो अपनी उंगली की चोट पर अपडेट दिया और कहा, "एक्शन प्लान यह है कि कल एक्स-रे के लिए जाना है और उम्मीद है कि सब कुछ सही रहे।" वहीं, वेन्यू बदलने में मुश्किलें क्या टीम को आईं? इसके बारे में कप्तान राज ने कहा, "मैं ऐसा नहीं सोचना चाहता। अगर हम वेन्यू के बारे में सोचते हैं, अगर हम देश में बदलाव के बारे में सोचते हैं, तो हम इस गेम से कुछ नहीं सीखेंगे। मेरे और ज़िम्बाब्वे के लिए, यह बहुत जरूरी है कि हम इससे कुछ सीखें... बहाने हमारी मदद नहीं करेंगे। अगर हम आगे बढ़ने के लिए काफी अच्छे हैं, तो हमें अच्छा क्रिकेट खेलना चाहिए, चाहे हम कहीं भी हों, यहां या श्रीलंका में। इसलिए वेन्यू बदलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मायने रखता है वह यह है कि हमने आज से कुछ कीमती सबक लिए हैं।"

कप्तान रजा ने आगे कहा, "हमें उम्मीद थी कि पिच सही और सपाट रहेगी, लेकिन यह टर्न लेने लगी और यहीं हमने कंट्रोल खो दिया। अनुभव के नजरिए से, यह एक शानदार गेम था। लड़के बहुत कुछ सीखेंगे, धीमी सतहों पर कैसे बॉलिंग करनी है और उन बैट्समैन को कैसे बॉलिंग करनी है जो बॉल को जोर से और दूर तक मार सकते हैं। अगर हम फिर से वेस्टइंडीज जैसी टीम के खिलाफ किसी छोटे वेन्यू में होते हैं, तो आज के सबक निश्चित रूप से हमारी मदद करेंगे।"

रन चेज को लेकर उन्होंने कहा, "एक समय ऐसा था जब टोनी और मुझे लगा कि अगर आखिरी सात ओवर में रन 18 रन प्रति ओवर भी आ जाए, तो भी यह मैदान आपको मौका देता है। जब आप कनेक्ट करते हैं, तो बॉल सच में उड़ती है। आइडिया यह था कि 12 या 13 रन प्रति ओवर पर चलते रहें, जो हम कुछ समय से बिना जोर दिए कर रहे थे। बदकिस्मती से, मोती के स्पेल ने गेम का पूरा रुख बदल दिया, लेकिन इस मैदान पर, अगर आपके पास दो सेट बैटर हैं तो आप कभी भी पूरी तरह से मैच से बाहर नहीं होते। आखिरी पांच से आठ ओवर में बहुत सारे रन बन सकते हैं।"

भारत के खिलाफ मैच को लेकर भी कप्तान सिकंदर रजा ने हुंकार भरी और कहा, "हम दमदार परफॉर्मेंस देना चाहते हैं और इज्ज़त कमाना चाहते हैं। अगर इंडिया है, तो इंडिया है। दोनों टीमें मैच हार चुकी हैं, इसलिए साबित करने के लिए बहुत कुछ है। हम आज से सबक लेंगे, चेन्नई के बारे में जो जानते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे और बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। फिर देखेंगे क्या होता है।"

