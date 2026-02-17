होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
जिम्बाब्वे के पास हैं ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 से बाहर करने के 2 मौके, डबल डेंजर में फंसे कंगारू

Feb 17, 2026 08:36 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
जिम्बाब्वे की टीम के पास ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 से बाहर करने के 2 मौके हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया की टीम डबल डेंजर में फंसी हुई है, क्योंकि जिम्बाब्वे ही नहीं, बल्कि आयरलैंड की टीम भी उनकी मुश्किलें बढ़ा सकती है।

T20 World Cup 2026 के लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम भी फेवरिट्स में शामिल थी। हालांकि, अब टीम पर सुपर 8 से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। एक जीत से ऑस्ट्रेलिया की टीम का काम तमाम हो जाएगा। जिम्बाब्वे के पास ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 से बाहर करने के दो मौके हैं। एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के हाथ में अब कुछ भी नहीं है। एक मुकाबला जरूर ऑस्ट्रेलिया का बाकी है, लेकिन जिम्बाब्वे को बाकी बचे दो में से किसी एक मैच में भी जीत मिल गई तो उस मैच की जीत का भी कुछ फायदा ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाला नहीं है।

ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप बी में शामिल है। इस ग्रुप से श्रीलंका ने सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर लिया है, जो 3 में से 3 मैच जीत चुकी है। ओमान की टीम 3 मैच हारकर टूर्नामेंट से एलिमिनेट हो गई है। जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड में से किसी एक टीम को सुपर 8 का टिकट मिलेगा, क्योंकि हर ग्रुप से सिर्फ दो ही टीमें आगे जाने वाली हैं। एक टीम फाइनल हो चुकी है, जो श्रीलंका है, जबकि दूसरी टीम इस ग्रुप से कौन सी सुपर 8 में पहुंचेगी, ये आज भी तय हो सकता है।

दरअसल, ग्रुप बी का सिनेरियो इस समय ये है कि अगर जिम्बाब्वे ने आज होने वाले मैच में आयरलैंड को हरा दिया तो फिर आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की टीम भी ओमान की तरह एलिमिनेट हो जाएगी। अगर आयरलैंड की टीम ये मैच जीतने में सफल हो जाती है तो फिर जिम्बाब्वे और आयरलैंड के 4-4 पॉइंट हो जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया चौथे स्थान पर खिसक जाएगी। आयरलैंड की टीम को बड़ी जीत मिलती है तो नेट रन रेट सुधार कर वह भी सुपर 8 के लिए क्वालीफाई कर सकती है, लेकिन फिर उसे उम्मीद करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया को ओमान के खिलाफ बड़ी जीत न मिले और जिम्बाब्वे की टीम श्रीलंका से बुरी तरह हार जाए।

हालांकि, जिम्बाब्वे के पास सुपर 8 में पहुंचने का दूसरा मौका उस समय होगा, जब वे 19 फरवरी को श्रीलंका से भिड़ेंगे। श्रीलंका के खिलाफ भी अगर जिम्बाब्वे ने जीत दर्ज कर ली तो फिर ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड का काम तमाम हो जाएगा। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड के हाथ में कुछ नहीं है। अगर नेट रन रेट पर बात आएगी तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बाद में ओमान को बड़े अंतर से हराने के लिए पूरा कैलकुलेशन करेगी, क्योंकि उनका मुकाबला 20 फरवरी को है।

