सूर्या ने टीम बस में सिराज को क्यों किया हग? गेंदबाज ने किया खुलासा, बोले- सोचा नहीं था ऐसा होगा

सूर्या ने टीम बस में सिराज को क्यों किया हग? गेंदबाज ने किया खुलासा, बोले- सोचा नहीं था ऐसा होगा

Mohammed Siraj Video: मोहम्मद सिराज ने भारत बनाम अमेरिका मैच में शानदार प्रदर्शन किया। सिराज ने मैच के बाद बताया कि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टीम बस में उन्हें क्यों हग किया था?

Feb 08, 2026 10:32 am IST
कहते हैं कि जो किस्मत में लिखा है, उसे कोई बदल नहीं सकता। ऐसा ही कुछ तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज के साथ हुआ। सिराज टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम की रणनीति में नहीं थे लेकिन हर्षित राणा की चोट ने उनके दरवाजे खोल दिए। जुलाई 2024 के बाद पहला टी20 मैच खेलने उतरे गेंदबाज ने सबसे छोटे फॉर्मेट में शानदार कमबैक किया। उन्होंने अमेरिका के खिलाफ मैच में चार ओवर के स्पेल में 29 रन देकर सर्वाधिक तीन विकेट चटकाए। भारत ने 161/9 का स्कोर खड़ा करने के बाद अमेरिका को 132/8 पर रोका और 29 रनों से जीत दर्ज की। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सिराज की वापसी पर उन्हें टीम बस में गले लगाया था। सिराज ने खुलासा किया कि सूर्या का इमोशन वाला हग था। सूर्या ने ही सिराज को कॉल करके भारतीय टीम में एंट्री की जानकारी दी थी।

‘कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा’

सिराज ने रविवार को बीसीसीआई द्वारा शेयर किए गए वीडियो में कहा, ''सूर्या भाई ने बोला आने का तो आने का। वो एक इमोशन वाला हग था। मैं सूर्या भाई से आखिरी बार आईपीएल में मिला था। तब से मुलाकात नहीं हुई थी। उसके बाद से अभी मिला। काफी टाइम के बाद मिला तो अच्छा लगा। कभी सोचा नहीं था कि इस साल वर्ल्ड कप खेलूंगा। मैं काफी समय से टीम का हिस्सा नहीं था। जिन खिलाड़ियों को वर्ल्ड कप में उतरना था, वही प्लेयर खेल रहे थे। लेकिन ऊपर वाले ने किस्मत में जो लिखा है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता। उसने टीम में एंट्री दिलाई, मैच भी खिलाया और परफर्मेंस हुई। ऊपर वाले का जितना भी शुक्रिया अदा करूं, कम है। वर्ल्ड कप का पहला मैच जैसा स्टार्ट होना चाहिए था, वैसा ही हुआ। अब यही कोशिश रहेगी की मोमेंटम बरकरार रहे।''

भारत ने सूर्यकुमार की दबाव में खेली गई 84 रन की नाबाद पारी की बदौलत चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। सूर्या ने 49 गेंद की पारी में 10 चौके और चार छक्के जड़े। वहीं, भारत के नई गेंद के बॉलर अर्शदीप सिंह (18 रन देकर दो विकेट) और सिराज ने अच्छी शुरूआत की जिससे अमेरिकी टीम ने 10 ओवर में तीन विकेट पर 49 रन ही बनाए और भारत हावी हो गया। मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बीमार होने के कारण सिराज को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया गया, वह दोनों गेंदबाजों में सबसे ज्यादा खतरनाक थे। उन्होंने अमेरिका के सलामी बल्लेबाज एंड्रीस गॉस (06) और साईतेजा मुक्कमल्ला (02) को आउट किया। उन्होंने आखिरी गेंद पर शुभम रंजने (37) की पारी भी समाप्त की।

