तजमिन ब्रिट्स के शतक के दम पर साउथ अफ्रीका ने दर्ज की बड़ी जीत, भारत की मुश्किलें बढ़ी!!

साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड्स पर बड़ी जीत दर्ज कर आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की ओर एक और कदम बढ़ा लिया है। उनका आखिरी ग्रुप स्टेज मैच बांग्लादेश के खिलाफ है, जिसमें भी अफ्रीकी टीम आसानी से जीतना चाहेगी।

तजमिन ब्रिट्स के तूफानी शतक के दम पर साउथ अफ्रीका ने आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के 24वें मुकाबले में नीदरलैंड्स पर 88 रनों से बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अफ्रीकी टीम ने सेमीफाइनल की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाया है। ग्रुप स्टेज में उनका आखिरी मैच बांग्लादेश के खिलाफ है। 28 जून को होने वाले इस मैच के बाद ही ग्रुप-ए से सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमों की तस्वीर साफ होगी। इसी दिन भारत की भिड़ंत 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से है। ये दो मुकाबले तय करेंगे कि ग्रुप-ए से ऑस्ट्रेलिया के साथ -भारत या साउथ अफ्रीका- कौन सी दूसरी टीम सेमीफाइनल का टिकट कटाएगी।

भारत की सेमीफाइनल की राह मुश्किल इसलिए कही जा रही है क्योंकि उनका ग्रुप स्टेज का आखिरी मैच ऑस्ट्रेलिया से है, जबकि साउथ अफ्रीका का बांग्लादेश से। हालांकि टीम इंडिया कंगारुओं को हराने का दम रखती है।

कैसा रहा SA W vs NED W मैच? टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम ने तजमिन ब्रिट्स के शतक के दम पर 1 विकेट के नुकसान पर 208 रन बोर्ड पर लगाए। बिट्स और कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट (45) के बीच पहले विकेट के लिए 121 रनों की साझेदारी हुई, जिसने बड़े स्कोर की नींव रखी। इसके बाद नंबर-3 पर आईं एनेरी डर्कसेन ने 16 गेंदों पर 37 रनों की कमाल की पारी खेल रनगति को रुकने नहीं दिया।

तजमिन ब्रिट्स ने अपने T20I करियर का पहला शतक 62वीं गेंद पर छक्के के साथ पूरा किया। वह 114 रन बनाकर नाबाद रहीं। उन्होंने अपनी पारी में कुल 69 गेंदों का सामना किया, जिसमें 15 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के लगाए।

209 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी नीदरलैंड्स की टीम को शुरुआत तो सधी हुई, मिली मगर इस रनचेज में उन्हें जिस रफ्तार से रन बनाने की जरूरत थी, वो रफ्तार नहीं मिल पाई। ओपनर फेबे मोलकेनबोअर ने 41 गेंदों पर 41, सान्या खुराना ने 30 गेंदों पर 36 तो स्टेरे कालिस ने 28 गेंदों पर 26 रन बनाए। इन तीनों के आउट होने के बाद नीदरलैंड्स की टीम ताश के पत्तों की तरह ढह गई। डच टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 120 के स्कोर तक ही पहुंचने में कामयाब रही। उन्हें इस मैच में 88 रनों से हार का सामना करना पड़ा।