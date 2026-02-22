शोएब अख्तर ने एक सप्ताह बाद बताया वो कारण, जिसकी वजह से पाकिस्तान को मिली थी भारत से हार
T20 World Cup 2026 के ग्रुप फेज में पाकिस्तान को भारत से करारी हार मिली थी। अब शोएब अख्तर ने बताया है कि पाकिस्तान की हार के पीछे का कारण असली क्या था? हालांकि, अख्तर उस मैच में एक बयान की वजह से सुर्खियों में रहे थे।
टी20 विश्व कप 2026 में रविवार 15 फरवरी को इंडिया और पाकिस्तान के बीच ग्रुप फेज का मैच खेला गया था। उस मैच में पाकिस्तान को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इस मुकाबले को खत्म हुए एक सप्ताह का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में इस हार के चर्चे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने अब वह कारण बताया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम को भारतीय टीम से 61 रनों के अंतर से हार मिली थी।
हार की वजह से सलमान अली आगा एंड कंपनी की बहुत बुराई पहले ही हो चुकी है, लेकिन अब शोएब अख्तर ने कहा कि भारत का सामना करते समय पाकिस्तान 'फंस' जाता है। हालांकि, उनका मानना है कि पाकिस्तान के पास अभी दुनिया की किसी भी टीम को हराने के लिए टीम और लोग हैं, लेकिन फिर भी टीम फंस जाती है। शोएब अख्तर ने टैपमैड पर कहा, "बदकिस्मती से, हम भारत से सिर्फ इसलिए हार रहे हैं, क्योंकि हम फंस रहे हैं। कोई और वजह नहीं है। हमारी टीम का सिलेक्शन सही नहीं है। मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। वरना, हम अभी किसी भी टीम को हराने के लिए काफी अच्छे हैं।"
पाकिस्तान की टीम को उस मैच के बाद आखिरी लीग फेज के मैच में जीत मिली, लेकिन सुपर 8 का पहला मुकाबला पाकिस्तान का बारिश में धुल गया। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये मैच खेला जाना था, लेकिन उस मैच में एक-एक पॉइंट दोनों टीमों को दिया गया। इस मैच में सिर्फ टॉस ही हो सका था। इसके बाद बारिश ने दस्तक दी और फिर बारिश रुक ही नहीं पाई। 5-5 ओवर का मैच भी आयोजित नहीं हो सका, क्योंकि बारिश और पानी भरने की वजह से दिक्कतों का सामना ग्राउंड्समैन को करना पड़ा।
आपकी जानकारी के लिए बता दें, जब पाकिस्तान की टीम को हार मिली थी तो उन्होंने टीम से ज्यादा बोर्ड के आला अधिकारियों को कोसा था। उन्होंने मोहसिन नकवी को जाहिल और नाकाबिल भी बता दिया था। हालांकि, अपने उस बयान पर शोएब अख्तर ने यूटर्न मारा था और कहा था कि वे मेरे भाई जैसे हैं। समस्या टीम में है। अब फिर से शोएब अख्तर ने इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को लेकर बात की है। पाकिस्तान के दिल और दिमाग से यह मैच निकल नहीं रहा है। कप्तान सलमान अली आगा की खूब आलोचना इस मैच को लेकर हुई है।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
