विराट कोहली और रोहित शर्मा का कॉम्बो हैं संजू सैमसन, भारतीय दिग्गज ने किया बड़ा दावा
संजू सैमसन विराट कोहली और रोहित शर्मा का कॉम्बो हैं। ये दावा भारतीय दिग्गज ने किया है। अनिल कुंबले टी20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन की परफॉर्मेंस को देखने के बाद ये बात कही है।
संजू सैमसन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे। उन्होंने वर्चुअल क्वार्टर फाइनल कहे गए सुपर 8 के आखिरी मैच में 97 रनों की पारी खेली, फिर 89 रनों की पारी सेमीफाइनल में खेली और फाइनल में भी यही स्कोर उन्होंने किया। महज 5 मैच खेलकर वह टूर्नामेंट का सबसे बड़ा अवॉर्ड अपने नाम करने में सफल हो गए। इसकी वजह से पूर्व भारतीय स्पिनर और टीम इंडिया के कोच रहे अनिल कुंबले ने सैमसन की तारीफ की है। सैमसन को कुंबले ने विराट और रोहित का कॉम्बो करार दिया है। इसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताई है।
कुंबले ने बताया कि जरूरत पड़ने पर संजू सैमसन कोहली की तरह पारी को संभाल सकता है और पावरप्ले में बॉलिंग का सामना करने की काबिलियत भी रखता है, जिसमें रोहित शर्मा माहिर थे। ईएसपीएनक्रिकइंफो पर एक चर्चा के दौरान, कुंबले ने सैमसन की बैटिंग में वर्सेटिलिटी पर एक दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा, "अगर आप 2024 के पिछले वर्ल्ड कप को देखें, तो उसमें विराट कोहली और रोहित शर्मा थे। दोनों ही बेहतरीन खिलाड़ी हैं, उनकी जगह लेना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है कि सैमसन एक तरह से कोहली और रोहित का कॉम्बिनेशन हैं। जब कोहली की थोड़ी जरूरत होती है, तो आप बस प्लान बनाते हैं और पक्का करते हैं कि आप विकेट न खोएं और फिर जब भी आपको तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, पावरप्ले में, आप रोहित शर्मा की तरह बॉलर्स का सामना करना चाहते हैं।"
सैमसन ने रविवार को T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में अभिषेक शर्मा (21 रन पर 52 रन) के साथ पहले विकेट के लिए सिर्फ 7.1 ओवर में 98 रन जोड़े। इसके बाद उन्होंने ईशान किशन (24 रन पर 54 रन) के साथ दूसरे विकेट के लिए 48 गेंदों में 105 रन की जबरदस्त साझेदारी की। इसी शो में फाफ डुप्लेसिस ने कहा कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं संजू की पिछली पारी को देख रहा हूं।
डुप्लेसिस ने कहा, “आप देख सकते हैं कि वह एक ऐसा खिलाड़ी है जो फॉर्म में है और जिस तरह से खेलना चाहता है, उस पर पूरी तरह से खरा उतर रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं पिछली पारी फिर से देख रहा हूं। यह बस गेम प्लान दिखा रहा है। आप देख सकते हैं कि वह अपनी ताकत और उन एरिया में कितना साफ है, जहां वह स्कोर नहीं करना चाहता। उसका टेम्पो बहुत शानदार है। ऐसा नहीं लगता कि वह बॉल को ओवरहिट करने की कोशिश कर रहा है।”
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
संक्षिप्त विवरण:
विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
विस्तृत बायो:
परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।
करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।
खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:
क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।
ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल
पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।
विशेषज्ञता:
क्रिकेट विश्लेषण एवं लाइव कवरेज
ओलंपिक एवं ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स
इंटरव्यू एवं मीडिया इंटरैक्शन
स्पोर्ट्स डेटा एंड स्टेटिस्टिक्स
डिजिटल कंटेंट स्ट्रेटेजी एंड टीम मैनेजमेंट
ट्विटर प्रोफाइल
लिंक्डइन और पढ़ें
