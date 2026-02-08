NZ vs AFG LIVE Score, T20 World Cup 2026: आज न्यूजीलैंड से भिड़ेगा अफगानिस्तान, कांटे की टक्कर की उम्मीद

8 Feb 2026, 09:42:12 AM IST
NZ vs AFG T20 World Cup Live Score: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का चौथा मैच आज न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के बीच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमों का टूर्नामेंट में यह पहला मुकबला है और कांटे की टक्कर हो सकती है। मिचेल सेंटनर की अगुवाई वाली कीवी टीम रविवार को अफगानिस्तान को हल्के में लेने की गलती नहीं करेगी क्योंकि वो उलटफेर करने में माहिर है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान ने आपस में सिर्फ दो टी20 मैच खेले हैं, जिसमें दोनों को एक-एक बार जीत नसीब हुई। अफगानिस्तान ने 2024 में आयोजित टी20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 84 रनों से रौंदा था। टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड का सबसे छोटे फॉर्मेट प्रदर्शन अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहा। सेंटनर ब्रिगेड को भारत के खिलाफ पांच मैचों की सीरीज में 1-4 से शिकस्त मिली। वहीं, राशिद खान की कप्तानी वाली अफगानिस्तान टीम ने पिछले महीने वेस्टइंडीज का तीन टी20 मैचों की सीरीज में सूपड़ा साफ किया।
NZ vs AFG Live Score: अफगानिस्तान स्क्वॉड
राशिद खान (कप्तान), रहमानुल्लाह गुरबाज (विकेटकीपर), इब्राहिम जादरान, सेदिकुल्लाह अटल, दरविश रसूली, अज़मतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, जियाउर रहमान शरीफी, अब्दुल्ला अहमदजई, गुलबदीन नैब, नूर अहमद, मुजीब उर रहमान, फजलहक फारूकी, शाहिदुल्लाह कमाल, मोहम्मद इशाक।
NZ vs AFG Live Score: न्यूजीलैंड का स्क्वॉड
मिचेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), रचिन रवींद्र, डेवोन कॉनवे, मार्क चैपमैन, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिचेल, माइकल ब्रेसवेल, काइल जैमीसन, ईश सोढ़ी, लॉकी फर्ग्यूसन, जैकब डफी, जेम्स नीशम, मैट हेनरी।