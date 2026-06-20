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ICC Women's T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड ने रोमांचक जीत के साथ खोला पॉइंट्स टेबल में खाता, किस नंबर पर भारत?

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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ICC Womens T20 World Cup 2026 Updated Points Table- डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड ने आखिरकार पॉइंट्स टेबल में खाता खोल लिया है। आयरलैंड के खिलाफ आखिरी गेंद पर उन्हें टूर्नामेंट की पहली जीत नसीब हुई।

ICC Women's T20 World Cup 2026: न्यूजीलैंड ने रोमांचक जीत के साथ खोला पॉइंट्स टेबल में खाता, किस नंबर पर भारत?

ICC Womens T20 World Cup 2026 Updated Points Table- डिफेंडिंग चैंपियन न्यूजीलैंड ने आखिरकार आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोल लिया है। वेस्टइंडीज और श्रीलंका से मिली हार के साथ कीवी टीम ने टूर्नामेंट में निराशाजनक शुरुआत की थी। आयरलैंड के खिलाफ हुए तीसरे मैच में भी उन्हें जीत 4 रनों से ही नसीब हुई। आयरलैंड ने इस मैच के दौरान न्यूजीलैंड की सांसे अटकाईं हुई थी, मगर अंत में कीवी टीम बाजी मारने में कामयाब रही। हालांकि न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल में पहुंचना अभी भी काफी कठिन है। आईए NZ W vs IRE W मैच के बाद ताजा पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालते हैं-

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आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल ग्रुप-बी

न्यूजीलैंड इस जीत के साथ पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर ही पहुंच पाई है। उनके ऊपर स्कॉटलैंड, वेस्टइंडीज और इंग्लैंड जैसी टीमें हैं। स्कॉटलैंड ने इस टूर्नामेंट में अभी तक दो ही मैच खेले हैं, जिसमें एक में उन्हें जीत मिली थी, वहीं वेस्टइंडीज के खिलाफ करीबी मुकाबले में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। स्कॉटलैंड तीसरे पायदान पर है। वहीं इंग्लैंड पहले और वेस्टइंडीज दूसरे। बता दें, सेमीफाइनल के लिए टॉप-2 टीमें क्वालीफाई करने वाली है।

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न्यूजीलैंड के बचे दो मुकाबले स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से है। सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए उन्हें हर हाल में दोनों मैच जीतने होंगे, एक गलती यहां से उन्हें टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। न्यूजीलैंड को यह दो मैच जीतने के बाद भी दूसरी टीमों के रिजल्ट पर निर्भर रहना होगा।

पोजिशनटीममैचजीतहारनो रिजल्टटाईनेट रन रेटपॉइंट्स
1इंग्लैंड220002.7634
2वेस्टइंडीज22000+0.2334
3स्कॉटलैंड21100+0.8252
4न्यूजीलैंड31200-0.0632
5श्रीलंका21100-2.0402
6आयरलैंड30300-1.0540

आईसीसी वुमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 पॉइंट्स टेबल ग्रुप-ए

भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें ग्रुप-ए के टॉप-2 में बनी हुई है। दोनों ही टीमों को अभी तक टूर्नामेंट में हार का सामना नहीं करना पड़ा है। टीम इंडिया ने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को पहले मैच में धूल चटाने के बाद नीदरलैंड्स को दूसरे मैच में मात दी थी। वहीं ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश को हरा चुकी है। बेहतर नेट रन रेट होने की वजह से टीम इंडिया पहले तो ऑस्ट्रेलिया दूसरे पायदान पर है।

भारत का अगला मैच 21 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। अगर टीम इंडिया यह मैच जीतकर जीत की हैट्रिक लगाती है तो उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। इसके बाद भारत को बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो और लीग स्टेज मैच खेलने होंगे।

पोजिशनटीममैचजीतहारनो रिजल्टटाईनेट रन रेटपॉइंट्स
1भारत220003.9754
2ऑस्ट्रेलिया220003.8754
3साउथ अफ्रीका21100-1.0972
4बांग्लादेश21100-1.792
5पाकिस्तान20200-2.2630
6नीदरलैंड्स20200-2.6110
Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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